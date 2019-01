HLASUJTE: Stará auta brzy do některých částí města nebudou smět

Ústí nad Labem - Do dvou let se už zřejmě majitelé starších vozů s ním nedostanou do některých částí města.

Na staré škodovky, trabanty nebo třeba vozy s naftovým pohonem vyrobené před rokem 2003 by mohl čekat do dvou let zákaz vjezdu do některých částí města. | Foto: DENÍK/ Karel Pech

To se týká třeba vozidel se zastaralým naftovým motorem, případně trabantů a starých škodovek.



V Ústí by totiž mohly být vyznačeny nízkoemisní zóny, kam by mohly zajíždět pouze auta, jež produkují pouze malé množství škodlivých emisí.



„Města si nízkoemisní zónu vyhlásí na území, kde budou chtít, podmínkou je, že tu dochází k překračování emisí ohrožujících zdraví, další je pak existence objízdné trasy,“ informoval Jakub Kašpar, mluvčí ministerstva životního prostředí.



Toto rozhodnutí má oporu v zákoně, který v září navrhlo ministerstvo životního prostředí. Účelem návrhu je zlepšení stavu ovzduší. Do nízkoemisních zón by pak směla zajíždět jen třemi různými plaketami označená auta, tak jako třeba v Německu.



„Pro nás, jako pro město, je důležité, aby legislativní změna, která městům tuto pravomoc dá, byla schválena, a to zatím není,“ komentovala to pro média náměstkyně primátora Zuzana Kailová (ČSSD).



Zatím se ale přípravou nízkoemisních zón nikdo nezabýval. To potvrdil například vedoucí ústeckého odboru dopravy Dalibor Dařílek. „Se mnou o tom ještě nikdo nehovořil,“ uvedl.



Podle Kailové se o tom však bude jednat, jakmile bude zákon schválen. „Město musí ale vypracovat také objízdné trasy pro vozidla, která do nízkoemisních zón nebudou smět.“

Autor: Janni Vorlíček