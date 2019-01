Louny - „Co se to děje? Proč je tu tolik lidí?“ ptali se s údivem kolemjdoucí, kteří ve čtvrtek po deváté hodině procházeli po pěší zóně Pražská v Lounech, a s údivem sledovali desítky předškoláků, studentů a dospělých lidí, jak se vyrovnávali do řady vedle sebe.

Probíhalo zajímavé a trochu kuriozní setkání – generálka na letní stěhování městské knihovny.



„Potřebovali jsme vyzkoušet, zda napřesrok zvládneme přestěhovat celou knihovnu,“ vysvětlila ředitelka knihovny Dagmar Bahnerová.



Jakmile se všichni srovnali na místa, neobvyklý pokus mohl začít. Z ruky do ruky putovalo celkem sto knížek. Až se pojede naostro, bude jich 150 tisíc. Přesně za 13 minut a tři vteřiny doputovala poslední knížka do svého cíle.



„Líbilo se mi to moc. Překonalo to moje očekávání. Už se těším na opravdové stěhování,“ prozradila Libuše Maťáková, seniorka a studentka Univerzity třetího věku. Knihovna by se měla přestěhovat na jaře příštího roku.

#nahled|https://g.denik.cz/12/77/mapa_knihy_stehovani_20091008_2_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/12/77/mapa_knihy_stehovani_20091008_2.jpg|Mapa ukazuje, kudy vedl živý řetěz mezi současným a novým sídlem knihovny v Lounech.#