Ústí nad Labem - Na ústecké muzeum čekají příští rok velké potíže. Respektive na jeho personál. Opět za to mohou finanční krize a hluboký propad daňových příjmů města.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Tím pádem i očekávané škrty v návrhu rozpočtu pro příští rok. Ty totiž vůči muzeu zatím vůbec nejsou shovívavé. Kvůli tomu pak muzeum může ztratit více než polovinu svých zaměstnanců.



Jak uvedl Václav Houfek, vědecký tajemník ústeckého muzea, rozpočtové škrty se týkají především provozního příspěvku.



„Podle návrhu to vypadá tak, že přijdeme o jeden a půl milionu korun,“ řekl Houfek. To podle něj znamená, že by ze stávajících 28 zaměstnanců od začátku příštího roku mohlo přijít o práci 15 lidí. To je tedy více než 50 procent.



„Zbývajícím se velmi podstatně sníží plat. Někteří tu nebudou ani na celý úvazek. Většina z těch, co tu zbydou, si už pomalu hledá i nové zaměstnání, protože jejich výdělek pro ně bude příliš malý,“ pokračoval Houfek.



Náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha uvedl, že všichni vedoucí odborů, ředitelé příspěvkových organizací a další teď rozpočet zatím jenom zpracovávají.



„Je jenom na nich, kde budou chtít uspořit a kde najdou rezervy,“ řekl Řeřicha.



Roční provozní rozpočet muzea činí podle Houfka průměrně něco kolem 8 až 9 milionů korun. Největší část rozpočtového koláče příspěvkové organizace spolknou hlavně pronájmy prostor na umístění depozitářů.



Budova je totiž už dva roky v havarijním stavu a tak se inventář, exponáty i zaměstnanci museli přestěhovat jinam. „Tady prostě neušetříme vůbec nic,“ upozornil Houfek. Svou roli tam hraje i nutná finanční rezerva na přestěhování zpátky do svého.



O financích muzea ještě pořád probíhají jednání, 20. října bude další. „Ještě nic není jisté,“ řekl Houfek.