Ústí nad Labem - Ústí bude mít od příštího školního roku střední školu s osmi sty žáky. Půjde tak o největší střední školu na Ústecku. Vzdělávací gigant vznikne sloučením dvou dosavadních škol s podobným zaměřením. Projekt odsouhlasilo krajské zastupitelstvo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Jde takřka o revoluční krok. „Unikátní na tom je, že se dvě různé školy dokázaly domluvit,“ říká iniciátor projektu a ředitel Integrované střední školy stavební Vítězslav Štefl.



Na sloučení se mu podařilo domluvit s šéfkou Střední školy technické Alenou Poradovou. Školy se po čase spojí do jednoho objektu, zatím však ještě není jisté, kde se nová vzdělávací instituce bude nacházet. Konkrétní návrhy nechtěl Štefl prozradit. „Máme několik variant,“ řekl pouze.



Sloučení proběhne v několika fázích. Od 1. září 2010 půjde pod jednu střechu organizační složka obou škol. Další etapou bude přesun žáků a pedagogů do jedné budovy.



Oba ředitelé si od toho slibují větší kvalitu výuky, širší vzdělávací nabídku, úsporu provozních nákladů a efektivnější využití společných prostor.



Nutno však dodat, že bude třeba počítat se snížením počtu pedagogů. Chod nové organizace zpočátku nebude bez problémů a bude nějakou dobu trvat, než se provoz podaří zharmonizovat.



V plánu jsou i obří investice do výstavby nových budov. Vizí je vznik velkého komplexu, v němž by neměly chybět multifunkční hala dílen, domov mládeže, tělocvična, hřiště nebo větší školní jídelny. To je však ještě daleko.



Na sloučení se obě školy organizačně připravují, čeká se na schválení od ministerstva školství.