Ústí nad Labem - V Ústí nad Labem otevřeli devětadvacátý babybox v Čechách. Je to speciální schránka, do níž mohou matky anonymně a beztrestně odložit své většinou novorozence.

Schránka je umístěna v areálu Masarykovy nemocnice v budově C, v těsné blízkosti hlavní silnice. „Díky babyboxům bylo zachráněno už 26 dětí, z toho 13 v tom pražském,“ uvedl Ludvík Hess, „otec“ babyboxů v ČR s tím, že jeden babybox stojí asi 200 tisíc plus náklady na údržbu.



Hess se ovšem včera po cestě na slavnostní otevření nevyznamenal. Ve svém voze porušil ustanovení zákona o pohybu na pozemních komunikacích. V místech, kde je zakázáno předjíždět a je snížená rychlost na 70 km/hod, si to svištěl devadesátkou a reportéra Deníku předjížděl na plné čáře na nepřehledném místě mezi Lovosicemi a Ústím.



„Já v této zemi, kde se vraždí a krade, jenom nedodržuju dopravní předpisy. Když spěchám, tak jezdím rychle, ale jinak jezdím autem 55 let a jsem opatrný,“ uvedl na svou omluvu Hess.