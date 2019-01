Ústí nad Labem – Na bílém koni letos Martin sice nepřijel, víno ale přinesl vynikající. Alespoň se na tom včera shodovali lidé koštující mladé víno na ústeckém Lidickém náměstí.

„Nejlepší je bílé víno od Maděřiče,“ soudila Anna Emingerová, která prý kvůli ochutnávce přijela až z Loun.



První lahev byla na náměstí otevřena v 11 hodin a 11 minut, přesně podle tradice. Jako tři sudičky akci zahajovali starosta centrálního městského obvodu Václav Verner, předseda cechu českých vinařů Jiří Čábelka a Pavel Kacerovský z Ortopedického centra, které je součástí vinařského fondu.



„Jsme v Čechách, takže bych určitě doporučil všechny tři české odrůdy,“ radil na místě Pavel Kacerovský. Jako lékař dodal, že vína jsou vhodná nejen pro degustaci a gastronomii, ale v rozumné míře i zdraví prospěšná.



Třicet druhů vín od různých výrobců přišlo na náměstí ochutnat tolik lidí, že byl problém dostat se skrz dav. Veselé přípitky a přání pevného zdraví bylo slyšet doslova ze všech stran.



Bujaré veselí, podpořené cimbálovkou, pak v centru města pokračovalo celé odpoledne. „Jsme tu od začátku a vína jsou skvělá. Letošní ročník je snad ještě lepší než ten loňský,“ radoval se Martin Dlouhý.



„Určitě se pro něj pak zastavím i ve Vinotéce,“ dodal. Ve velkoobchodech by mělo být víno k dostání do ledna, vypít by se mělo do Velikonoc.