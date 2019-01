Ústí nad Labem /VIDEO, OBRAZEM, PROGRAM A PLÁNEK/ – Kontroverzní obchodní centrum Forumve čtvrtekotevřelo brány. Zákazníci tu na ploše přes 27 tisíc čtverečních metrů mohou navštívit kolem osmdesáti obchodů, restaurací a kaváren. Parkovné zde bude na první dvě hodiny zdarma.

18.25 hodin:Nyní je na kluzišti ukončen celodenní program a ledová plocha je k dispozici dětem i dospělým. (Kluziště bude u Fora třicet dní a každý den na něm bude nějaký program.)



17.59 hodin: Vypuštěny svítící lampiony k nebi. Lampiony si mohli lidé koupit během dne za 10 korun.



16.57 hodin: V centru se objevily první problémy s elektřinou a zabezpečovacím systémem. Přesto Forem stále proudí davy lidí.

16.15 hodin: Multifunkční centrum a jeho návštěvníky právě baví svou show Vladimír Hron.

15.44 hodin: "Šla jsem se tam podívat hned po škole. Na první pohled se mi zdálo Forum až moc nóbl a čekala jsem vysoké ceny. Byla jsem ale mile překvapena, ceny jsou tak akorát vzhledem k tomu, že je tu většina značkových obchodů," říká Andrea, sedmnáctiletá studentka z Ústí a dodává, že okolní obchodní domy musely být při otevření Fora naprosto prázdné, kolik tam bylo lidí.

15.20 hodin: Po Foru se prochází Adriane Craft, soutěžící v SuperStar. "Hele, to byla ta zpěvačka," řekne asi třicetiletá slečna své přítelkyni. Několik náctiletých děvčat "pěveckou hvězdičku" sleduje a prosí o podpis. Dostanou ho.

14.18 hodin: Kluziště se uklízí, chystají se na něj hokejisté z klubu HC Slovan Ústečtí lvi, jako například Heřman nebo Hanzl. Celkem jich je na kluzišti asi pět a doprovází je i jejich maskot.

Nejvíce lidí ve Foru je především v kavárnách a v obchodech, které v Ústí nad Labem zatím nebyly.

14.07 hodin: Forum je plné lidí. Někteří nakupují, ale spíše se jen seznamují s novými prostory Fora.

11.44 hodin: Po celém Foru jsou davy lidí. Některé obchody jsou prázdné, jiné zase přeplněné. Na venkovním kluzišti vystoupil imitátor Michaela Jacksona. Mezi vystoupeními je kluziště plné dětí.

11.01 hodin: Na podiu u ledové plochy vystoupil Vladimír Hron se svým programem, mezitím se rozšířila zpráva, že v Euronicsu prvních deset návštěvníků dostane televizi. Lidé jsou dovnitř vpouštěni postupně. Dav při vchodu do prodejny nezeslábl.

10.50 hodin: Na náměstí před kostelem krasobruslařky školního věku předvádí své umění na umělém kluzišti. Pod skleněným mostem mezi dvěma bloky Fora parkuje řada aut, mezi nimi i vůz záchranné služby.

10.41 hodin: Forum je otevřeno a pomalu se plní. V Bille je mnoho zákazníků. Před Euronicsem je velký dav lidí, protože firma ohlásila velmi zajímavé zaváděcí ceny. Stojí tam tři policisté a zajištují pořádek. Vše ovšem nefunguje tak jak má. Například východy z parkovišt jsou stále zamčené a lze použít jen výtah. Dochází ke komickým situacím, kdy lidé jedou několikrát nahoru a dolů než se jim povedlo vystoupit.

10.27 hodin: Od Přístavní ulice kolem Bíliny se táhne kolona aut. Auta zajíždějí na parkoviště ve Foru.

10.09 hodin: Od 9.00 hodin už postávaly před Forem hloučky lidí. Kolem domu hlídá městská policie a policie ČR.

Někteří z čekajících se snažili do Fora dostat mimo časový plán a došlo i na hádky s ochrankou. Je možné, že se otevření posune, protože uvnitř se stále ještě dodělávají některé práce.

ČTVRTEČNÍ PROGRAM:



VENKOVNÍ SCÉNA:

9:45 Moderátor Libor Bouček připravÍ publikum na otevírací ceremoniál.

10:15 Exhibice na venkovním kluzišti Jana Nerady a Ilony Sogelové, sportovní dvojice krasobruslařů, mistrů ČR

10:30 Šéf MULTI Development Dasbach, primátor Kubata a Páter Miroslav Šimáček z arciděkanství římskokatolické církve kostela Nanebevzetí Panny Marie projedou na motorce Čechia Bohmerland podél OC FORUM směrem k dárkově zabalenému vchodu a vjíždějí dovnitř.

10:32 Uvnitř centra bude vystavena maketa lanovky. Hostesky budou návštěvníky vítat kyticí růžových gerber.

10:33 Otevření centra a vítání prvních návštěvníků

10:55 Moderátor Bouček pozve na pódium zpěváka, imitátora a baviče Vladimira Hrona , který předvede svůj komponovaný „skládací” program.

14:00 exihibice hokejistů Ústeckých Lvů a následná autogramiáda

16:00 Pokus o zápis do knihy rekordů, co nejvíce lidí na ledové ploše

17: 00 Startuje finálový program na ledové ploše: krasobruslařská exhibice.

19:00 Lampiony štěstí – budou za symbolický poplatek prodávány a poté najednou vypuštěny z ledové plochy před OC FORUM.



UVNITŘ:

13:00-16:00 Odpolední program soutěží a hudby pro děti a jejich rodiče

16:00 – 17:00 Hlavní host 1 hod. Show Vláďi Hrona

.............................................................................................

Otevření má slavnostní ráz. Ovšem ještě včera mezi obchodníky vládla velká nervozita. Klapne vše? Přijdou nakupující?

Pracovní místa

Například Lenka Abessi před otevřením prodejny módního oblečení pro mladé NewYorker uvedla:



„Jsme nervózní, protože do otevření vkládáme velká očekávání a chceme, aby zákazníci byli spokojení,“ řekla. „Rozhodně tu před premiérou nepanuje žádný chaos. Otvíráme 40. prodejnu, v regionu je to nové. Chceme ukázat, že máme co nabídnout.“



Projekt Fora do Ústí kromě nakupování přinese podle Ronalda Dasbacha, šéfa investorské společnosti pro střední Evropu, celkem 600 pracovních míst. „Ta vytvořili hlavně nájemci prostor v centru. Samotný Multi Development by tu měl mít jen asi pět zaměstnanců,“ sdělil Dasbach.

#nahled|https://g.denik.cz/54/d8/forumprogramshow_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/54/d8/forumprogramshow.jpg|Program otevření Fora.#



Chuť utrácet

Dalším plusem je také patrové parkoviště se zhruba 640 místy.



„Doufám, že Ústečané si budou pamatovat, co tu stálo předtím, a co tu vzniklo dnes,“ pokračoval Dasbach. Na mysli měl přitom nevzhlednou betonovou tržnici, jíž obkličovalo stejně neuspořádané parkoviště, případně shluk stánků trhovců.



Projekt Fora Ústečané vnímají značně rozporuplně. Na jedné straně se ozývají hlasy, že stavba je zbytečně kolosální, na druhé naopak, že díky ní vynikne kostel Nanebevzetí Panny Marie. V současné době ovšem převládá hlavně zvědavost.



„No, jsem samozřejmě zvědavý. Tady se v podstatě nikam nedá jít a koupit si pořádný oblečení,“ řekl teenager Jaroslav Maurer. „Jestli je to moc velké nebo malé, je mi celkem jedno. Prostě mě to nezajímá. Hlavně, že to je,“ dodal.



Všichni nájemci ale dnes neotevřou. Forum má 104 nájemníků, otevře jich osmdesát. Hlavně kvůli nestihnutí kolaudačních podmínek.

Multikino v dubnu

Přínosné pro město bude Forum i podle Jana Řeřichy, náměstka ústeckého primátora.



„Měl jsem možnost nahlédnout a viděl jsem tu spoustu obchodů a značek, jež v Ústí nemají zastoupení,“ líčil Řeřicha. „Ústečané za nimi jezdí do Prahy nebo do Drážďan. Mně se třeba líbí několik kavárniček. Nejvíc se těším, až otevře multikino.“



To ovšem otevře až příští rok v dubnu. Provozovat jej bude Palace Cinemas. Má pojmout okolo tisícovky diváků, přičemž každý z pěti jednotlivých sálů bude mít kapacitu od 150 do 250 lidí.



Vstupenka by měla stát maximálně 150 korun. Podle Davida Horáčka, ředitele společnosti, to ale není konečné. „Bude tu paleta nejrůznějších slev pro děti, studenty, případně seniory.“



Podle Horáčka, generálního ředitele Palace Cinemas, by ústecké multikino mohlo být prvním plně digitálním.



„To znamená, že promítat se už nebude z filmového pásu, ale z digitálního záznamu. Speciální brýle jsou potřeba jen u 3D promítaček, ty by tam měly být dvě,“ doplnil Horáček.

Slavnostní otevření: hvězdy a hvězdičky

Premiérově pak projekt Forum přinese do ústeckého kraje značky jako H&M, Lindex, Douglas, Promod, Celio nebo Pimkie, případně konkurenta McDonald´s, KFC. Dále Billa, Euronics, Vero Moda, Tom Tailor a další.



Vše začne v deset hodin dopoledne. „Otvíracím ceremoniálem bude provádět moderátor Libor Bouček. První z atrakcí je exhibice krasobruslařů Jana Nerady a Ilony Sogelové, mistrů ČR, na venkovním kluzišti,“ uvedl Petr Hoffmann z investorské společnosti Multi Development. „Ústečané se mohou těšit třeba i na Vladimíra Hrona.“



Součástí slavnostního otevření je i exhibice Ústeckých Lvů, stavbu požehná ústecký arciděkan, páter Miroslav Šimáček. I nájemci připravují svá vlastní slavnostní otevření a zaváděcí slevy.



Třeba zrovna prodejna s módním oblečením NewYorker, podle své mluvčí Lenky Abessi, chce celodenní nákupní horečku zpříjemnit zákazníkům soutěžemi.



„Moderovat bude Monika Lebedová, DJ Chris Sadler od 16.00 hodin bude mixovat hudební hity a zazpívá také finalistka SuperStar Adriane Craft.“

PARKOVNÉ



Forum nabídne parkoviště pro asi 640 automobilů

První dvě hodiny parkování budou ZDARMA.

Dvě až čtyři hodiny za 20 Kč

Čtyři a více 40 korun