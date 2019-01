Ústí nad Labem – Do konce roku bude brát střekovský zastupitel Viktor Malinkovič 820 korun. Od ledna to bude jen 160 korun. Důvodem je nepříznivá hospodářská situace.

„V zásadě mi to nevadí, proti určitě nebudu, tu funkci nevykonávám kvůli penězům,“ uvedl opoziční zastupitel Malinkovič.



Všichni volení zástupci Střekova a zaměstnanci střekovské radnice totiž nejspíše od příštího roku přijdou o několik stokorun až tisícikorun měsíčně. „Obvod bude mít nižší příjmy, tudíž musíme snížit také výdaje. Tedy i odměny a platy.



Týká se to samozřejmě rovněž mě a místostarosty,“ uvedl starosta Střekova Vlastimil žáček.

Populismus?

Malinkovič se trochu obává, aby nešlo hlavně o populistické gesto. „Zatím jsem neviděl ani návrh rozpočtu, ale jsem přesvědčen, že se tam najdou i jiné položky, kde bude možno ušetřit a víc než na odměnách,“ dodal zastupitel.



Dle Žáčkových propočtů by takto obvod jen na odměnách v příštím roce ušetřil téměř půl milionu korun.



K hlavním příjmům ústeckých obvodů, z nichž zajišťují svůj provoz, patří městské dotace. A město Ústí již avizovalo, že kvůli očekávanému výpadku daňových příjmů sníží dotace obvodům.



Městští radní to už v rámci návrhu rozpočtu města pro rok 2010 odsouhlasili, s konečnou platností ale rozhodnou až v prosinci zastupitelé.



„Dá se však očekávat, že to projde. Musíme se tedy na to připravit. Navrhujeme snížit měsíční odměny obvodním radním z 2 350 na 500 korun, předsedům výborů a komisí z 2010 na 400 korun, členům výborů a komisí z 1 660 na 160 korun a řadovým zastupitelům bez dalších funkcí z 820 rovněž na 160 korun,“ vypočítal Žáček.



Další snížení výdajů chce Střekov docílit zrušením majetkové komise. Starosta a místostarosta by měli jít s odměnou dolů o 4 procenta stejně jako ústavní činitelé. „Čekáme ale ještě na předpis, jak to přesně udělat,“ poznamenal Žáček.

Jak ušetřit půl milionu ročně?

Návrh střekovské radnice:

Kolik berou dnes? Od ledna

Radní: 2 350 500

Předseda výboru: 2 010 400

Člen komise: 1 660 160

Zastupitel: 820 160

Hlasování za měsíc

Úředníci na radnici by v průměru měli dostávat také o 4 procenta menší plat než dosud. „Ale neznamená to, že snížení se bude týkat všech, někdo může brát dokonce více než teď. A jiný naopak ještě méně. Bude záležet na každém, kdo se bude víc snažit, bude na tom finančně lépe než ten, kdo bude pracovat hůře,“ dodal starosta.



Vše je ovšem zatím jen ve fázi návrhu, snížení platů a odměn včetně svých budou ještě projednávat střekovští zastupitelé, a to v prosinci.



Vedení ostatních tří ústeckých obvodů v tomto směru ještě tak daleko nejsou. „Rozpočet teprve připravujeme. Možná se krácení odměn a platů nevyhneme, ale na 100 procent to ještě říct nemůžu,“ uvedla starostka Neštěmic Liana Wagnerová a podobně se vyjádřil i starosta Severní Terasy Leo Dittrich.



Vedení centrálního obvodu má již svůj návrh rozpočtu pro příští rok připravený, příští týden jej chce předložit radním a na začátku prosince i zastupitelům. „Zatím v něm se snižováním platů ani odměn nepočítáme. Žádný pokyn ke snížení platů úředníkům jsme zatím nedostali. A co se týká odměn volených zástupců, čekáme, jak se zachová město. Nechceme být papežštější než papež,“ řekl starosta Václav Verner.



Město podle primátora Jana Kubaty na tom teprve pracuje. Vedení podle něj navrhne jak snížení počtu výborů či komisí, tak i výši odměn pro volené zástupce. Konkrétnější Kubata zatím nebyl. Návrh ale podle něj bude pro zastupitele připraven stejně jako návrh rozpočtu v prosinci.



Naopak zaměstnanci magistrátu se tenčích peněženek obávat nemusí, alespoň ne v této chvíli. „Na platy bych nerad sahal. My jsme volili jinou cestu úspor, organizační změny,“ informoval tajemník ústeckého magistrátu Leoš Nergl.



Třiadvacet zaměstnanců, převážně úředníků, podle něj z tohoto důvodu dostalo výpověď a už opustilo nebo do konce tohoto roku magistrát opustí. A dalších jedenáct lidí odešlo samo, například do důchodu. Celkem se tak počet zaměstnanců magistrátu sníží na 382.