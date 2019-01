Ústí nad Labem - Mateřská škola Skřivánek zorganizovala pro děti ve věku od čtyř do sedmi let zimní ozdravný pobyt s lyžováním v zimním středisku Zadní Telnice.

„Rodiče o to měli zájem,“ vysvětluje důvody pro zajímavý způsob, jak děti v předškolním věku naučit lyžovat, ředitelka Jaroslava Sobotková.



Celý pobyt trvá od neděle do pátku. „Jednu učitelku jsme nechali udělat instruktorský kurz. To aby mohla děti učit na lyžích,“ vysvětluje ředitelka.



Nejedná se čistě o lyžařský kurz, kdo nechtěl nebo nemohl, jezdí na ježdíku.



„Máme tady sedmnáct dětí, z toho tři jezdí na ježdíku, zbytek na lyžích,“ říká Sobotková. Děti podle ní pobyt bez rodičů snášejí dobře.



Například Ele Vršanské se na Telnici líbí. „Lyžovat se teprve učím, ale docela to zvládám,“ pochválila se malá slečna.