Chabařovice - Turistický potenciál jezera by měla odhalit studie, která bude hotová v květnu. Už jen osm procent zbývá k naplnění Milady a svazek obcí s jezerem spojený spřádá plány na její využití.

Výhled z Erbenovy vyhlídky na Jezero Milada. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Žádní investoři se dosud sami neozvali. Nalákat by je měla studie cestovního ruchu v této oblasti.



„Jezero bude napuštěno pravděpodobně příští rok nebo možná už tento,“ uvedl František Podrápský, vedoucí Odboru strategického rozvoje města Chabařovice.



Obce s pozemky v okolí jezera si za peníze z Evropské unie objednaly studii, která by měla odhalit možnosti jezera jakožto turistické destinace.

Vize jezera

Představy a možnosti jejího využití jsou obrovské. I Ústečané mají svoje vize. FOTOGALERIE, VIDEO: Záchranáři museli z vrtulníku slanit pro zraněné



„Vidím to jako kulturně sportovní centrum, kde by se pořádaly koncerty, sportovní akce, beach volejbalové turnaje. Ale také pro veřejnost. Kvalitních vodních ploch je v této lokalitě málo a je to blízko města. Když to bude propojené cyklostezkami, bude to ideální,“ zamýšlel se student Michal Neústupa.

„Věříme tomu, že nám ta studie ukáže, co s tím jezerem dál po dokončení stavby. Jakým způsobem ho provozovat. Brožura, která z toho vzejde, se použije pro marketingové účely při hledání investora,“ prozradil Jiří Záhořík, starosta Chabařovic.

#nahled|https://g.denik.cz/54/c5/jezero_milada_grafika_a_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/54/c5/jezero_milada_grafika_a.jpg|Infografika: Jezero Milada#

Investora nemáme

Zatím se žádný potencionální investor neozval. „Pro nás by bylo ideální, kdyby přišel někdo a pojmul tu oblast celou,“ uvažoval Podrápský, který o tom však pochybuje. „Oblast je poměrně veliká a investice bude docela masivní, a proto se to bude řešit projekt od projektu,“ doplnil Podrápský.



Členské obce svazku jednají s předstihem. Pozemky se jim budou předávat postupně, až po úplném ukončení revitalizace Palivovým kombinátem Ústí s. p. Po napuštění jezera bude ještě probíhat jeho zkušební provoz. Nové Vyklice čekaly deset let na rozhodnutí



Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, zadavatel zakázky na studii, byl založen v roce 2006 a jeho členy tvoří vedle Ústí ještě Chabařovice, Trmice, Řehlovice a Modlany.

Přes 2 miliony

Prostředky na vypracování marketingové a finanční studie půjdou z kapsy EU, z dotace Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ), ale nejdřív si ho musí obce zaplatit. Hlavně Ústí a Chabařovice mající v katastru většinu pozemků.



„Celkové výdaje projektu jsou 2 199 120 Kč, dotace z ROP SZ je 2 034 186 Kč. Vlastní prostředky jsou tedy 164 934 Kč,“ uvedla Ivana Solničková, mluvčí ústeckého magistrátu. Peníze mu pak budou proplaceny až zpětně. Vyklice se opět zrodí



„Z celkem 9 nabídek byla vybrána společnost KPMG,“ řekla Solničková s tím, že hodnotícím kritériem byla celková ekonomická výhodnost nabídky. Ze 40 procent rozhodovala nabídková cena a ze 60 procent kvalita návrhu metodiky činností.



Na okolí Jezera Milada byla do této doby zpracována jen studie Revitalizace území postižených hnědouhelnou těžbou. Ta však řeší jenom infrastrukturu, to znamená silnice, kanalizaci, cyklostezky a kde by zhruba mohlo něco být, ale neřeší konkrétní projekty. Jezero Milada bude mít plovoucí přístaviště pro zhruba sto lodí

Co ukazují studie

Do takového detailu nepůjde ani objednaná studie, která by měla být hotova v květnu.



„Měla by vytipovat lokality a případné aktivity na nich. Například rozvoj jachtingu, cykloturistiky a pak navrhne například ubytovací kapacity,“ řekl Podrápský.



Studie by měla být prezentována v podobě brožury, jež vyjde česky, anglicky a německy, na veletrzích, internetových stránkách a časopisech.

ZPRACOVALA Kateřina Drozdová