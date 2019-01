Ústecký kraj /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Dlouhodobě mrazivé počasí stále neustupuje. Tak chladné, ráno jako bylo to dnešní (někde naměřili až minus 15 stupňů), by se ale již v tomto týdnu opakovat nemělo.

Jakou jste vy naměřili u vás doma ráno teplotu? Napiště nám do diskuze!

Dle meteorologa Radka Tomšů z regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na Kočkově se bude během dne oteplovat. Zítra by teploty mohly dokonce vystoupat nad nulu. Poté se však opět ochladí.



Jak se liší předpovídání počasí v létě a v zimě?

V zimě jsou nejdůležitější předpovědi pro silničáře. Čtyřikrát denně posíláme informace pro správu a údržbu silnic, takže by tam nemělo vzniknout žádné překvapení. Staráme se také o náš přilehlý kus dálnice D8, kde děláme speciální liniovou předpověď pro jednotlivé rozsahy kilometrů. Předpovídáme teploty, srážky a výskyt nebezpečných jevů jako je náledí, ledovka a nový sníh.



Má zimní předpověď i jiná specifika?

V zimě se často objevuje teplotní inverze. Teplota ve vyšších polohách je vyšší, u země je vzduch chladnější. S tím souvisí nízká oblačnost, takže je tu málo slunečního svitu. Předpovědět výskyt nízké oblačnosti, případně její rozpad, je komplikované a nelze to předpovědět stoprocentně. Rozdíl v místech, kde je a kde není nízká oblačnost, může být třeba 10 stupňů. I rozptyl v nočních a ranních teplotách bývá poměrně velký.

Na stovkách metrů, či kilometrech může být teplotní rozdíl i 10 až 15 stupňů Celsia. Roli hraje i to, zda na daném místě leží sněhová pokrývka, záleží i na místních podmínkách, které určují jakou sílu má mráz.



Informace tedy sbíráte i od ostatních stanic?

Určitě. Používáme měřící stanice, ale to není jediný zdroj. Dnes používáme velice sofistikované metody. Jednou z nich jsou snímky z meteorologického radaru. Ty nám pomáhají především v teplejší polovině roku, určují postup bouřek a pohyb front. Používá se to především pro okamžitou předpověď. Využíváme i snímky z družice a meteorologický model. Ten je ale globální, takže se musí přepočítávat pro konkrétní oblast.



Jak tedy bude v tomto týdnu?

Dnes ráno bude až –15°C, možná i méně, ve čtvrtek odpoledne by se měly teploty přehoupnout až dva stupně nad nulu. O víkendu se opět ochladí a teploty by se mohly pohybovat kolem –10°C. Čeká nás také prudká změna tlaku, což se projeví v biopředpovědi. Očekáváme 3. stupeň biozátěže.