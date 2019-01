Ústí nad Labem – Místem, kde se takřka zastavil čas, jsou čekárny před lékařskými ordinacemi. Změnu chtěla nastolit Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), když odstartovala svůj projekt Akord. Jenže z Ústí se za rok do něj zapojilo jen osm lékařů!

Praktická lékařka Klára Ščerbová kouká na objednávky pacientů na internetu. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Pomalý start

Program Akord měl lidem umožnit objednat se k lékaři a takřka bez čekání být přijat do ordinace. Do projektu se přihlásili jen praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti a dorost.



Aleš Kučera, student z Klíše, si zažil své na ortopedii. „Přišel jsem tam hned v sedm ráno, ale už jsem byl desátý na řadě. Nakonec jsem čekal tři hodiny. Nevím, jak to vyřešit,“ přemýšlel nad řešením tristní situace.



Vize VZP jsou jedna věc, ale praxe věc druhá, jak vyplývá z rozhovoru s Klárou Ščerbovou, ústeckou praktickou lékařkou pro dospělé, která je jednou z osmi zapojených lékařů.



„Lidé vůbec nevědí, že jsme do toho projektu zařazení. Sice máme od VZP nálepku na dveřích, ale podle mě ani nevědí, co program Akord je,“ zamýšlela se nad nízkou informovaností svých pacientů Ščerbová.

Prodloužená doba

Sama své pacienty objednává už čtvrtým rokem, tedy dlouho před spuštěním Akordu, ale jak řekla: „Zvykají si pomalu. Objednávat moc nechtějí, že je to prý obtěžuje,“ popisovala své zkušenosti ústecká lékařka.



„Nepřihlásila jsem se kvůli tomu, že se mi nelíbila prodloužená ordinační doba a také to, aby nad námi byl ještě nějaký supervizor v podobě pojišťovny,“ argumentovala Eva Bělíková, ústecká praktická lékařka pro děti a dorost.



„Teď ale začínám akutně uvažovat, že se zapojím. Myslím si, že se jejich podmínky dají splnit,“ uvažovala Bělíková, podle níž to zvažují další a další lékaři.



Práce lékařů v Akordu je finančně ohodnocena určitými bonifikacemi. V rámci ordinačních hodin musí mít lékařka dle podmínek VZP vyhrazené místo pro objednávání.



„Máme to uděláno tak, že ráno chodí pacienti bez objednání a potom od půl jedenácté chodí objednaní. Neobjednaní pacienti musí počkat,“ vysvětlila Ščerbová praktický chod své ordinace.



Tato lékařka objednává pacienty bez ohledu na jejich zdravotní pojišťovnu, nemusí být tedy nutně klientem VZP.



V Ústí se zatím nepodařilo naplnit další část Akordu, objednávat pacienty ke specialistovi přímo přes praktického lékaře. Ústečtí specialisté v Akordu ještě nejsou.



Představy VZP jdou ještě dál. Novinkou v péči o pacienty by se od ledna tohoto roku měl stát systém MaxAkord, který umožňuje lékaři a pacientovi komunikovat spolu přes callcentrum, e-mail a SMS zprávy.



Lékařka Ščerbová o něm zatím nic nevěděla. „Mailovou adresu máme, na kterou se pacienti mohou objednávat. Máme ji asi tři měsíce a za tu dobu napsali e-mail jen dva pacienti,“ shrnula využití elektronické pošty Ščerbová s tím, že pro starší to je asi problém.

ZPRACOVALA Kateřina Drozdová