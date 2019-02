Velké Březno, Povrly /FOTO/ – Chcete si zkrátit cestu a vyhnout se cestě přes Ústí? Spoléháte při tom na velkobřezenský přívoz? Raději to nedělejte. Měli byste smůlu. Přivítala by vás cedule s nápisem „Mimo provoz“.

Oklika je skoro o stovku dražší

To se stalo i Monice Havelkové. „On asi nefunguje už dlouho. Co si pamatuju, zkoušela jsem si za poslední rok zkrátit cestu asi čtyřikrát, ale oni to tam mají stále zavřené. Před více jak rokem ano, ale dneska s tím raději nepočítám,“ popisovala.



„Když to spočítám, takovou dobrou stokorunu mě ta oklika stojí určitě,“ dodala.



Podobně prý se zdejším přívozem nepočítají ani lidé z Velkého Března. Alespoň tedy podle svého starosty Miroslava Mouchy. „Většina lidí, co odsud jezdila do kovohutí v Povrlech za prací, přívoz využívala. Dneska už na to nikdo raději příliš moc nespoléhá.“



Moucha dále vysvětlil, že přívoz provozuje soukromá firma. „My na ně tedy nemáme vliv. Co vím, tak občas jeho užívání komplikuje stav vody. Je na tom závislé,“ dodal velkobřezenský starosta.

Příliš mnoho i příliš málo vody

Samo místo ovšem dojem, že přívoz definitivně přestal fungovat, podporuje. Naviják na ocelová lana je zrezlý. Všude jsou naplaveniny a sama loď by také potřebovala nový lak.



Provozovatelé přívozu se ovšem brání, že na tom, zda bude její živnost fungovat, či nikoli, má největší vliv samo Labe. To vysvětlil spolumajitel Jiří Štěpánek. „Ti, co říkají, že přívoz už dlouho nefunguje, povídají hlouposti. Normálně fungujeme,“ bránil se Štěpánek.



„V tuto chvíli je ale vysoký stav vody. Je zhruba 3,4 metru a opadává to zvolna a pomalu,“ pokračoval. „Kvůli tomu to teď je mimo provoz asi tři týdny,“ dodal k tomu Štěpánek s tím, že vodní výška hladiny je pro přívoz určující.



„Fungovat začneme od 3 metrů. Když je extrémní sucho, tak zase končíme s převážením při 1,2 metru.“