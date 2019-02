Ústí nad Labem – V týdenní internetové anketě O nejlepší čtenářský recept vyhrál Lukáš Novák s receptem na Alláhovu směs.

Alláhova směs u návštěvníků měla velký úspěch. Na snímku Květa Hromasová se synem Vašíkem. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Čtvrteční menu Ústeckého deníku připravoval učeň druhého ročníku – obor kuchař – Dan Vojtíšek spolu s kuchařským týmem restaurace SportPub Zlatopramen na zimním stadionu.

Kuchařka Martina Hiřičová prozradila, že jde o zdravé, ale chudé jídlo.

„Cibule, bílý jogurt, rajčatový protlak, to je všechno. Určitě bych jídlo obohatila, ještě nějakou zeleninou,“ řekla Hiřičová.

Jako příloha k Alláhově směsi se podával kuskus. Jde o spařenou a do kuliček tvarovanou krupici z pšenice, ječmene nebo prosa.

Kuskus se při přípravě nevaří, ale zalévá vařící vodou nebo vařícím pokrmem. Kuskus je jednou ze základních potravin severoafrické kuchyně.

Příprava poledního menu Ústeckého deníku trvala kuchařskému týmu restaurace SportPub Zlatopramen zhruba hodinu a půl a připravovalo se čtyřicet porcí.

Po Alláhově směsi se během oběda jen zaprášilo.

V restauraci si ji objednalo k obědu celkem osmnáct strávníků a dvadvacet porcí šlo na rozvoz.

Restaurace SportPub Zlatopramen si společně s Deníkem pro vítěze připravily odměnu – šek v hodnotě tři sta korun na konzumaci přímo v restauraci.

Kupón si může výherce vyzvednout každý všední den v redakci Ústeckého deníku v Klíšské ulici .

Jak vám chutnalo?



Květa Hromasová

Menu Ústeckého deníku jsem si objednala, protože kuskus mi chutná. S kuřecím je to zdravé jídlo. Jako sportovkyně chválím.



Daniela Smržová

Daniela Smržová

Je to dobrá kombinace kuskusu a kuřecího. Je to takové vyvážené. Kuskus jím poprvé.

Hlasujte, co budeme v restauraci vařit příští týden:

Špenátové rizoto s rajčaty



Suroviny: Sekaný špenát (ne protlak), rýže, rajčata, cibule, sůl, pepř, podravka, 4-6 hrnků vody (podle trouby, plynová určitě 6), olej



Postup: Zasmažíme nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme rýži a necháme ji zesklovatět. Přimícháme na jemno nakrájená rajčata, sekaný špenát, osolíme, ochutíme podravkou. Vše zalijeme vodou a dáme do trouby péct jako rizoto. Pečeme v horké troubě na 200 °C a po 15 minutách zeslabíme na 180 °C, tak je hotovo za celkem 35-40 minut.



Mojmír Šalena

Guláš z drůbežích žaludků a srdcí



Suroviny: Kuřecí žaludky a srdce, kolik masa, tolik cibule, mletá paprika, třený česnek, kmín, majoránka, pepř, sádlo, sůl



Postup: Na rozpáleném sádle smažime nakrájenou cibuli do zlatova. Přidáme papriku , překrojené žaludky, sůl, česnek, kmín, pepř, majoránku. Dusime skoro dosucha zhruba 30 minu. Poté přidáme očištěná srdce a dusíme nadále doměkka. Naředíme guláš vývarem nebo vodou.



Příloha: Houskový knedlík, těstoviny, chléb.



Eva Drobná

Bohaté zapečené vepřové řízky



Suroviny: Vepřová krkovice, žampiony, šunka, tvrdý sýr nakrájený na plátky, sůl, pepř, olej, smetana



Postup: Krkovici naklepeme, osolíme, opepříme a orestujeme po obou stranách. Do výpeku dáme cibuli a restujeme, přidáme žampiony. Směs vložíme do zapékací mísy, na to dáme orestované maso, poklademe šunkou a sýrem a polovinou smetany. Dáme na 30 minut zapéci do předehřáté trouby, pak přidáme zbytek smetany a ještě jednou necháme zapéct asi na 20 minut. Servírujeme.



Příloha: Bramborová kaše, vařené brambory, hranolky.



Marie Pěnkavcová