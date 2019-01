Trmice - Pokračovatelé zrušené Dělnické strany tu uspořádají předvolební mítink, místní se bojí opakování krvavého Janova.

Zděšení i bojovná nálada. To jsou emoce, jež zavládly v Trmicích. Proč? Pohrobci nedávno zrušené Dělnické strany si tu chtějí uspořádat předvolební mítink.

Akce by se měla konat v pátek 7. května na Václavském náměstí v čase od 14 do 18 hodin.

Ústeckému deníku to za volební štáb Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) potvrdil Jiří Štěpánek. „Je to pravda, bude to setkání s volebním lídrem DSSS, panem Tomášem Vandasem,“ řekl Štěpánek.

„Bude to standardní předvolební setkání s občany, na téma aktuální politiky a ekonomické otázky.“

Místní už o tom vědí a mají jasno. Obchodníci prý zavřou. „Zatáhneme roletu. Policie to sice bude hlídat, ale člověk nikdy neví, co se může stát,“ obává se paní Jitka, jedna z živnostnic v Tyršově ulici.

Ani majitele zdejších nemovitostí zpráva o akci nenadchla. Třeba Michala Kišše. Ten má dům na Václavském náměstí a právě tady chce DSSS mítink pořádat. „Dobře že o tom vím, alespoň se můžu připravit. Žádné rasisty tady nechci,“ řekl k tomu Kišš.

Zdejší Romové z toho také nemají radost. Mnozí mluvili o fyzickém násilí a řezání hlav. „To není dobrý,“ řekl jeden z nich. Ten nejmírnější. Redaktoři Ústeckého deníku jej oslovili před zdejší samoobsluhou. „Zdejší lidi se budou chtít bránit.“

Oznámení o shromáždění pořádaném DSSS dorazilo na městský úřad 1. dubna.

Karel Hainz, trmický zastupitel, který má na starosti i zdejší městskou policii, se také svými obavami netají. „Máme obavy, že se sem kromě příznivců tohoto uskupení rozjedou i anarchisté, a po rozhovorech s naší místní romskou komunitou i jejich rodiny,“ vysvětloval.

„Takže dvakrát do týdne se scházíme na bezpečnostní poradě. Samozřejmě jsme požádali krajského policejního ředitele, aby učinil příslušná opatření.“

Ústecká policie prozatím situaci jen monitoruje. Jak uvedla Veronika Hyšplerová, ústecká policejní mluvčí, ještě je příliš brzy na konkrétnější prohlášení.

„Celá záležitost je teprve na počátku. Zatím jen vyhodnocujeme informace. V případě konání akce bude ale policie připravena.“

Štěpánek z DSSS to komentoval s tím, že Trmice si vybrali kvůli dostupnosti z Ústí nad Labem. „Ústecká náměstí obsadila ČSSD a ODS. Nepovolili nám v době, na kdy mají ohlášené své akce, pořádání našeho mítinku. Tento prozaický důvod má výběr Trmic.“