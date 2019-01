Ústí nad Labem /AKTUALIZOVÁNO/ - Pouhé čtyři procenta mají v průzkumech strany dvou politických hvězd v Ústeckém kraji. Proto nebudou v televizi v Otázkách Václava Moravce speciál, které se budou vysílat z Ústí nad Labem.

Miloš Zeman (SPOZ) a Martin Bursík (SZ) nebudou v Otázkách Václava Moravce speciál, které se budou vysílat z Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Filip Vlček s použitím archivu VLP

Je před volbami a všichni chtějí být v televizi. Ve středu se vysílají z Ústí Otázky Václava Moravce Speciál, jenže dva političtí dinosauři se do nich nedostanou.

O kom je řeč? O Miloši Zemanovi a Martinu Bursíkovi. Proč? Prostě nemají výsledky a podle průzkumů agentury STEM nemají šanci dostat se do parlamentu. Pravidla jsou jasná.

To potvrdil i Aleš Poledne z České televize. „Podle těchto výsledků budou pozváni lídři stran, které překročily pěti procentní hranici, na pódium domu kultury,“ uvedl a dodal, že pozváni budou Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Gandalovič (ODS), Josef Šenfeld (KSČM), Milan Šťovíček (VV) a Jaromír Drábek (TOP 09).

Tolik se těšil a nic

Martin Bursík se na televizní debatu hodně těšil. „Vždy jsem v nich byl dobrý a chtěl jsem se utkat s Paroubkem, Gandalovičem i Zemanem. Mám odlišné názory a určitě bych zabodoval,“ uvedl nejvýše postavený muž na kandidátce Strany zelených v kraji.

Zklamání z průzkumu má prý Bursík dávno za sebou. „Pořád se to točí kolem pěti procent a já věřím, že to je statistická chyba. Motivuje nás to ke zvýšení úsilí a myslím si, že to nakonec dáme a do sněmovny se dostaneme.“

Kdo si to ale nemyslí, je předseda ČSSD Jiří Paroubek. „Pan Bursík se považuje za jakousi modlu Strany zelených, je to ale modla značně prohnilá,“ glosoval to.

„Také se ukázalo, že nenávist k sociální demokracii a ke mně je jediným programem pana Zemana. Myslím, že voliči ho už prohlédli. Já do debaty samozřejmě přijdu,“ pokračoval Paroubek, který o sobě prohlásil, že je v televizních debatách nepřekonatelný.

Právě Zeman vždy patřil k těm z vyhledávaných televizních glosátorů. Jeho bonmoty jsou proslulé a budou v Ústí chybět.

„Je mi líto, že se nemohu účastnit předvolební televizní debaty s panem Jiřím Paroubkem, jenž se nedávno prohlásil nejlepším řečníkem a diskutérem. Rád bych si byl pravdivost tohoto tvrzení vyzkoušel,“ vzkázal Miloš Zeman.

Hned za sociální demokracií se v průzkumu umístila ODS. Jejím lídrem je v Ústeckém kraji Petr Gandalovič.

„Do voleb zbývá ještě šest týdnů, já věřím, že se nám podaří výsledek vylepšit,“ zadoufal Gandalovič. „Televizní debaty se zúčastním, už jsem v ní byl před čtyřmi lety a s velmi dobrým výsledkem. Budu se snažit, aby lidé poznali, že jsme dobrá volba, která nezadluží republiku,“ dodal Gandalovič.

Na třetím místě jsou, už tradičně, komunisté. Ti ovšem žádné nadšení z patnácti procent nepociťují.

„Jsme zvyklí i na vyšší čísla, takže určitě u nás žádná euforie nepanuje. Kdyby takto dopadly volby, tak bychom si oproti těm minulým pohoršili,“ vysvětlil své důvody Josef Šenfeld, komunistická jednička na kandidátce v Ústeckém kraji.

Naopak, nečekaně dobře se umístily Věci veřejné. Tato strana je čtvrtá, hned za komunisty. „Devět a půl procenta je krásný výsledek, je vidět, že nám preference neustále rostou,“ uvedl volební předák Věcí veřejných Milan Šťovíček a pochvaloval si, že bude v televizi jen se čtyřmi kolegy.

„Že se tam nedostal Bursík ani Zeman, mě hodně překvapilo. No, alespoň budu mít větší prostor se prezentovat,“ usmíval se Šťovíček.

Poněkud hůře, než by se podle přetrvávající popularity knížete Karla Schwarzenberga dalo čekat, získala TOP 09. „Průzkum nás motivuje ke zvýšení bojovnosti, protože naše cíle do voleb jsou určitě vyšší než sedm a půl procenta,“ komentoval to pak lakonicky Jaroslav Drábek, lídr TOP 09 v kraji.

Pět lídrů krajských kandidátek se utká v pořadu Otázky Václava Moravce Speciál již tuto středu, a sice v ústeckém kulturním domě ve 21.00 hodin na ČT1.

Zpracovali Janni Vorlíček a Vladimír Mayer