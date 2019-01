Valtířov – Českým loděnicím se možná blýská na lepší časy. Firma vyrábí v Ústí nad Labem a Děčíně chemické tankery a kontejnerové lodě. Avizovanému propuštění se ale společnost nevyhnula.

Výpověď dostala více než stovka zaměstnanců. Propuštění bylo podle předsedy představenstva společnosti Petra Dudy nutné. „Mnoho zaměstnanců bylo nad stav, ve společnosti panovala velká přezaměstnanost,“ vysvětlil nutné úsporné kroky Duda.

Dodal, že pokud se vydaří jednání se strategickým partnerem z Holandska, firma některé výpovědi zruší.

„Neříkám, že přijmeme zpět všechny zaměstnance, ale někteří by se vrátit mohli,“ poznamenal Duda.

Firma už delší dobu jedná s velkou rejdařskou společností z Holandska. Ta by měla vstoupit do Českých loděnic jako strategický partner.

„Jednání úspěšně pokračují, když se nám do cesty nepostaví překážka, tak by se vstup partnera měl uskutečnit co nejdříve,“ uvedl Duda.

Přesto ve společnosti panuje mezi zaměstnanci nejistota. Sám Duda přiznává, že bez pomoci strategického partnera nemohou nic vyrábět, výroba je prodělečná.

„O místo se bojí asi každý, doufám, že mě se propouštění nedotkne, zatím se mnou nikdo nejednal, tak doufám, že tady zůstanu,“ řekl jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován.

„České loděnice budou stále České loděnice, byla by škoda rušit něco, co už má na evropském trhu jméno,“ vysvětlil Duda. Podle Petra Dudy hodně lodí, včetně námořních, v Evropě stojí, objem přepravy značně poklesl.

Problém vidí i ve splavnění Labe, které omezuje rejdaře, jejichž tíživá situace se negativně promítá do hospodaření firmy.

„Jezdí méně lodí, chybí i zboží. Jeden šífák mi tvrdil, že tak nízký provoz na Rýnu nebyl ani za války. Vše se pak odráží i u nás. Rejdaři nepotřebují nové lodě,“ posteskl si Duda.