Severní Terasa – Fyzicky extrémně náročný závod, 24 hodin na koloběžce, se znovu pojede tento víkend v parku na ústecké Severní Terase.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Letošní ročník je čtrnáctý v pořadí; organizátoři očekávají účast minimálně patnácti týmů.

„Vítězné mužstvo dostane novou koloběžku,“ láká jeden z hlavních organizátorů závodu Jiří Bárta.

Cesta k vítězství bude nicméně dlouhá, na závodníky čeká těžký, čtyřiadvacetihodinový boj. Start je plánován na sobotní poledne, konec přesně o 24 hodin později. Jezdí se i přes noc a za každého počasí.

„Nejhorší je situace druhý den dopoledne, to už většina závodníků mele z posledního,“ říká Tomáš Janda, který závod pojede už počtvrté. „Bolí vás nohy, ruce a dlaně máte otlačené. Ale stojí za to bojovat až do konce.“

Rekord: 630 km

O celkovém pořadí týmů rozhodne počet ujetých kol; jeden okruh parkem měří více než kilometr.

„Rekord ústecké trati je přes 630 kilometrů, ale na ten se nám jednou sešla elita z celé republiky. Vítězné týmy ujedou většinou přes pět set kilometrů,“ říká Bárta s tím, že pro závodníky je připraveno i zázemí. Toalety budou v místní škole, chybět nebude stánek s občerstvením.

Jeden tým může mít maximálně šest závodníků. Odpadlíky není možné doplňovat. Samotná strategie závodu je ale pouze na rozhodnutí toho či onoho družstva, většinou se členové střídají po jednom ujetém kole.

Kolo nabízí nejen dlouhé roviny, ale i prudký sjezd či ostré, pravoúhlé zatáčky. Tady se občas stávají i nehody. Na noční část závodu je povinnost koloběžku osvítit, některé úseky trati jsou totiž doslova temné.

Pokud se některému z týmu rozbije během závodu koloběžka, může ji opravit.

„Stává se ale, že někdo nemá možnost opravy, proto běhá s koloběžkou přes rameno, či ji tlačí před sebou. I to je možné,“ dodává Bárta a připojuje i jednu perličku.

„Máme tu jeden tým, O ZERO, který se účastnil všech předchozích ročníků. Tým se sice postupně proměnil, ale jeden z nich nevynechal ani jediný závod. A to i přesto, že si tu předloni zlomil zápěstí.“

Budou vandalové?

Mimochodem, pro případ zranění budou v pohotovosti zdravotní sestry. Domluvená je i spolupráce s městskou policií. Občas se totiž stává, že závod v noci ruší vandalové, kteří na trať házejí například střepy, či opilci jdoucí z diskotéky nebo hospody.