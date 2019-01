Neštěmice – Neštěmická místostarostka Jana Pauerová byla vyloučena pro „velrybaření“ z ČSSD, už si našla novou stranu.

Jana Pauerová. | Foto: DENÍK/Marie Pihrtová

Jana Pauerová se chystá opět v komunálních volbách kandidovat. Tato bývalá členka ČSSD byla ze strany vyloučena pro údajný pokus o masový nábor 80 nových členů, dodaných podnikatelem Tomášem Horáčkem.



Objevily se různé fámy o vašem kandidování v komunálních volbách a obvinění z politického turismu, jak je to doopravdy?

Já budu kandidovat za Alternativu pro občany. Dříve Alternativa pro Ústí. Toto politické hnutí se totiž začalo rozrůstat a Ústecko už mu bylo malé, proto mění jméno.



Mimochodem, z Alternativy nedávno utekl její předseda, neznamená to, že čas její existence už pominul?

Teď jsem předsedkyní já a jsem přesvědčena, že je to naopak. Má občanům co nabídnout, hlavně práci, a jak už jsem řekla, rozrůstáme se. Jana Tvrdíka si velice vážím a jeho rozhodnutí respektuji.



Chcete v komunální politice pokračovat. Byla doba, kdy jste s tím měla chuť „praštit“, když vám zrušili členství v ČSSD. Co se změnilo?

Mám pocit, že odcházím od rozdělané práce. Například bych chtěla, aby obvody dostávaly víc peněz na sociální služby pro seniory, s tím se setkávám nejvíce a přes svůj příklon k pravicové politice od toho nehodlám ustoupit.



Je fakt, že Alternativa je pravostředové hnutí. Sociální demokracie levicové. Necítíte rozpor ve svých postojích z té doby a dnes?

Není tak docela pravda, že bychom byli pravostředové hnutí, spíše bych řekla, že chceme dělat politiku, jakou naše obce, či obvody potřebují. Teď potřebují spíš pravicovou. To je nejzásadnější rozdíl mezi velkou politikou v parlamentu a malou politikou v komunálu. A to je také největší problém ČSSD a ODS – vše co dělají, dělají s ohledem na velkou politiku.



Není to spíš tak, že po svém vyloučení z ČSSD hledáte spíš další možnost teplého místečka?

Kdybych hledala teplé místečko, oslovímVěci veřejné, TOP 09, Severočechy, ale vybrala jsem si malé hnutí, které teprve „míří k výšinám“.



Neštěmice mají z ústeckých obvodů nejrozháranější místní politiku a je zázrak, když se tam vůbec na něčem domluvíte. Jak tohle chcete ukočírovat?

Především by si měli všichni uvědomit, že tam jsou pro lidi, ne sami za sebe. Musí hlasovat tak, aby hlasovali pro lidi, ne pro sebe nebo proti někomu. Řeším to každý den. U prodejů malých pozemků kolem baráčků, které obvodu jen zvyšují náklady na údržbu, místo aby zvedli ruku pro prodej oprávněným žadatelům, hlasují proti, nebo se zdrží, jen proto, aby mi nebo starostce Wagnerové udělali problémy. To by mělo skončit.



Který ze starostů tedy dělá politiku podle vašeho gusta, nebo se tomu nejvíce blíží, koho byste uvedla jako příklad dobré komunální politiky?

Nechci nikoho kritizovat, ale kdybych měla podle mého názoru někoho dát jako příklad, tak třeba Jana Tvrdíka, a Vlastimila Žáčka ze Střekova. Řekla bych, že oba jsou v komunální politice hlavně kvůli lidem a protože jsou oba místní patrioti jako já. Ale pořád mají tu nevýhodu, že musí poslouchat vedení v Praze, které většinou neví, jak to tu chodí. Což už já nemusím.