Střekov - Rekonstrukce bude stát 1,2 milionu korun, za to budou omítky, okna i větší hala a přepážky.

Pošta v novém kabátě. Konkrétně nové omítky, výměna oken, oprava věžičky.



To je součástí rekonstrukce staré radnice na Střekově, jež právě začala. Provoz poštovní pobočky, jež tady sídlí, to ovšem výrazněji neomezí.



„Pošťáci se přestěhovali jen do levé části pošty,“ popsal střekovský starosta Vlastimil Žáček. „Takže rekonstrukci skutečně provádíme za provozu. Práce na budově skončí v srpnu.“



Radnice za tuto rekonstrukci zaplatí 1,2 milionu korun z peněz, jež tu vybrala od nájemníků místností. Kromě pošty tady totiž sídlí například i umělecký a architektonický ateliér.



Česká pošta financuje úpravy interiéru. To podle Marty Selicharové, mluvčí pošty, přijde asi na 400 tisíc korun. „Ukončení prací předpokládáme už do konce července,“ uvedla s tím, že tato pošta je spádovou pro 13614 obyvatel a 4779 domácností.



Česká pošta zdejší dvě malé haly sloučí do jedné velké. „Vybudujeme tu tři nové přepážky, řešené kaskádovitě, čímž se zvětší prostor pro veřejnost a efektivněji využijí provozní prostory,“ dodala Selicharová s tím, že sjednocení služeb zkrátí čekací doby.



Budova staré střekovské radnice pochází z roku 1908 a Střekov ji chce na seznam kulturních památek.