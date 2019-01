Ústí nad Labem, Krásné Březno – Navíc má výhodné kombinované vstupné společně s koupališti. Návštěvníci na něm ušetří.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Křížem krážem celým světem… za krajinou, za zvířetem!



Tak nazvala svou celoprázdninovou akci spojenou se soutěžením Zoo Ústí.

Vše se odehrává v přízemí pavilonu exotária ústecké zoo.



„Každý týden je zde věnován jiné oblasti světa. A to formou fotografií, zajímavých informací, her pro děti a rozličných přírodnin umístěných v prosklené vitríně. Každý týden je navíc připravena jedna soutěžní otázka,“ uvedla Věra Vrabcová, pracovnice propagace zoo.

Pište z domova

Výhodu otázky je, že na ni lze odpovědět až v klidu domova, poslat do zoo e-mailu.

„Pět vylosovaných výherců daného týdne obdrží volnou vstupenku do zoo. Celá akce trvá až do konce prázdnin, tedy do 31. srpna,“ informovala pracovnice propagace ústecké zoo.



Zahrada tak chce návštěvníky seznámit s Mezinárodním rokem biodiverzity, který byl pro rok 2010 vyhlášen Organizací spojených národů. V České republice se odehrává tato kampaň pod heslem „Pro pestrou přírodu, pro budoucnost“.

Bazén i zoo

Během prázdnin mohou obyvatelé Ústí i ostatní turisté využít výhodné společné nabídky ústecké zoo a ústeckých Městských služeb.

A to díky vstupence za výhodnou zlevněnou cenu, kterou lze využít při návštěvě obou zařízení. Dospělé přijde na 130 korun, děti za ni zaplatí pouhých 65 Kč.



„Nabídka platí pro celodenní jednorázovou návštěvu zoologické zahrady a jednorázový vstup do jednoho z ústeckých venkovních bazénů, buď v Brné či na Klíši,“ uvedla Věra Vrabcová.



„Ví–li někdo, že se chce během prázdnin minimálně jednou vykoupat, ale také navštívit zoo, snadno si spočítá, že na společném produktu ušetří,“ dodala.



Vstupenky prodávají zoo, koupaliště Brná i Klíše a Městské lázně. Platnost jednotlivých kupónů je ovšem různá. Do zoo s ním lze jít až do konce roku, do bazénů pouze do ukončení letošního provozu, závislém na počasí. Minimálně do 31. srpna.