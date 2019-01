Ústí nad Labem - Tunel pod Západním nádražím Ústečany odpuzuje. Odpadků se tam hromadí doslova tuny.

Odpudivý. Tak zní nejmírnější hodnocení Ustečanů pro podchod pod Západním vlakovým nádražím.

„Je tady hrozný bordel, stahují se sem feťáci a pěkně to tu smrdí,“ rozhlížel se v podchodu Ústečan Petr Vaculík. Využívá ho proto jen minimálně. „Také chybí světla, je tu hrozná tma,“ doplnila ho Lenka Czornijová.

„Rozhodně by to zde nemělo tak prosakovat. Všude je voda, dodával další Ústečan Josef Zvoník, podle kterého se do podchodu navíc stahují bezdomovci a další individua. „V létě tudy chodím skoro denně, takže jsem si už zvykl. Je to ale příšerné,“ dodal Josef Zvoník.

Zanedbaná jeskyně

Ředitel městské policie Pavel Bakule uvedl, že problémy s bezdomovci a narkomany v podchodu strážníci nezaznamenali. „Pokud ale lidé podobné problémy evidují, můžeme se na podchod přes víkend zaměřit a uvidíme, jak to tam je. Pokud se tam někdo zdržuje, přijdeme na to,“ slíbil ředitel.

Podchod teď vypadá opravdu nevábně. Na stropě se pohupují blikající lampy, některé vůbec nesvítí. Z většiny z nich voda minimálně kape. Po dešti stéká i ze stěn. Podchod tak připomíná spíš neudržovanou jeskyni.

Zajímavostí je, že pod „podlahou“ tunelu teče samostatným mostním otvorem Klíšský potok.

Úklid dvakrát ročně

Podchod, který je nejkratší cestou z centra do Žižkovy ulice, je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty. K problému s nepořádkem se zatím nikdo nevyjádřil, odpověď slíbili v pondělí.

Úklid pochůzné plochy podchodu provádí město. „Podchod je uklízen dle potřeby. Dvakrát za rok se tam provádí generální úklid, který se naposledy dělal začátkem května,“ informovala mluvčí ústeckého magistrátu Ivana Solničková. Právě v té době bylo odtamtud, dle informací z magistrátu, odvezeno na dvě tuny odpadků.

„To už je slušná nálož bordelu,“ divil se Ústečan Jaromír Vratký. „Nechápu, proč se železničáři s městem nespojí a nezajistí si tam pořádek. Ten podchod je opravdu odpudivý, sám tam už nechodím,“ dodal Ústečan.