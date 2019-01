Ústí nad Labem /GALERIE/ – Kilometrové kolony aut, několika minutové zdržení, tak to vypadalo na silnici 1/30 u Dolních Zálezel směrem na Lovosice o včerejším dni.

„Opravovali jsme poškozenou silnici po zimě. Poničené úseky už jsou opravené a v následujících dnech bude probíhat jen obnova vodorovného dopravního značení. To už si tolik omezení dopravy nevyžádá,“ řekl Marek Hamerle z Ředitelství silnic a dálnic.



Největší dopravní omezení však čeká na Ústecku řidiče o nadcházejícím víkendu.



Na sobotu je plánovaná oprava ostrůvku mezi kruhovým objezdem pod Větruší a Pražskou ulicí. Práce si vyžádají omezení v obou směrech jízdy a měly by podle webových stránek Centra dopravních informací probíhat od 6.00 do 19.00 hodin.



Další akcí, která výrazně ovlivní dopravu v Ústí, je sraz motorkářů u ústeckého Fora.



Sraz pod názvem „Ústí tvrdší ještě nikdy nebylo“ pořádá agentura Dream Production MP.



Za pořádající agenturu uvedl Luboš Machoň, že na sraz do krajské metropole dorazí přes sto milovníků silných strojů, volného života a sličných žen.



„Ústecké řidiče bychom chtěli upozornit na hromadný nájezd pořádaný ústeckým klubem Blue Bears. Ten by se měl jet z Vaňova přes centrum města mezi devátou a desátou hodinou dopolední. Okolo páté je pak Ústím naplánována spanilá jízda za asistence policie. Trasa není ještě přesně známa,“ řekl Luboš Machoň.