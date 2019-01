Ústí nad Labem – Sraz motorkářů, jezdců na báječných strojích Harley Davidson, se uskutečnil, i když lilo jako z konve, ani psa by člověk ven nevyhnal. Ale skalní jádro chlapů z Blue Bears – Modrých medvědů přijelo. I když jich bylo jen osm.

Sobota, krátce po desáté hodině ráno. Chlapi z Ústecka, Teplicka a Děčínska si dali sraz ve Vaňově, odkud se vydali na Mírové náměstí a před obchodní centrum Forum v Ústí.



„Spadl někdo po cestě? Ne? To je výborný!“ smál se organizátor harleyářské jízdy Jan křemen z Ústí. „Když lije jako z konve, člověk v takovém počasí nikdy neví, co ho na silnici čeká,“ dodal k otázce, zda někdo z jeho kamarádů zmoklých Modrých medvědů, neutrpěl úhonu.



Silné deště odradily většinu motorkářů od dalekých jízd. Zda přijedou nějací odvážlivci z Německa nebo z odlehlejších částí Čech, v to příliš nikdo z přítomných motorkářů nedoufal.



„Počasí akci pokazilo, v lijáku přijde asi málo lidí, jen nejvěrnější z fanoušků,“ povzdychl Jaroslav Kouba, který se svou pětiletou dcerou Viktorií vyhlíželi příjezd kožených postav na báječných jednostopých strojích.



Kouba zdůraznil, že motorkář na to nedbá, že je špatné počasí. Je jenom špatně obléknutý motorkář, kterému vadí počasí. Přesto je jasné, že přijet na společenskou akci konanou uprostřed deště nikoho lákat nebude.



Velkým klukům na velkých strojích ze severu Čech to přesto nedalo a egem dopoledne se sjelo osm strojů Harley Davidson.



„Musel jsem přijet, protože je to můj sen. Jako mladý kluk jsem toužebně koukal na srazech v Povrlech na černou Electru Glide a teď mám sám v ruce mašinu, která váží 430 kg a má krásné jméno – Electra Glide Ultra Classic,“ dodal k setkání Křemen. A motorkář známý jako „Drak“ z Děčínska dodal, že si jízdu také nemohl odpustit.

Motorkáři nakonec své stroje odstavili u obchodního centra, kde byl připravený doprovodný program, který se odehrává pod krytým podiem

Majitelé motorek se ukryli pod markýzami zdejších restaurací.



Objednali si kávu a povídali si se zájemci, kteří se i přes silný déšť na jejich motocykly přišli podívat. Doufají, že několik jejich motorkářských kamarádů odpoledne ještě dorazí.



Organizátoři měli slíbenu účast 100 strojů, nakonec jich na začátek akce dorazilo jen osm. Luboš Machoň z agentury Dream production řekl, že doprovodný program akce zůstane zachovaný.

ZPRACOVALI František Roček a ČTK