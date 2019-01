Severní Čechy - Toto údolí je nejhlubší, nejdelší a podle mnohých znalců přírody také nejkrásnější v Krušných horách. V celé délce třinácti kilometrů je protkáno říčkou Chomutovkou s průzračně čistou vodou.

Oblast Bezručova údolí (rozloha 6500 ha), která byla v roce 2002 vyhlášena přírodním parkem, je vyhledávaným místem relaxace a odpočinku obyvatel Chomutovska.



Vyznavači pěší turistiky, cykloturistiky nebo třeba in-line bruslaři zde mají vytvořeny velmi dobré podmínky pro svého koníčka.

Za krásami přírody na kole i pěšky

Od severozápadní části města Chomutova, kde Bezručovo údolí začíná, je v délce pěti kilometrů nově vybudovaná cyklostezka, která končí u Druhého Dolského mlýna.



Celá trasa vede krásnou přírodou a je doplněna několika odpočívadly, informačními tabulemi a množstvím dřevěných mostů přes říčku Chomutovku. Občerstvit a odpočinout si je možné v restauracích Prvního Dolského mlýna, kolem kterého stezka prochází.



Souběžně s cyklostezkou vede silnice pro motoristy a po pravém břehu Chomutovky šest kilometrů dlouhá naučná stezka s množstvím informací o této lokalitě.



Tato stezka končí u bývalého Třetího Dolského mlýna, odkud je možnost se po dalších značených turistických stezkách a cyklotrasách dostat k přehradám Kamenička (postavena v letech 1899-1904) a Křímov (1953 -1959), nebo do obcí Blatno, Hora Sv. Šebestiána a do dalších koutů Krušných hor.



Součástí přírodního parku je i rezervace Novodomské rašeliniště, které je největším na Chomutovsku, a další rezervace Buky nad Kameničkou, kde je možné vidět přes 200 let staré javory, jilmy a smrky a některé vzácné druhy fauny a flóry. Celé údolí je také rájem houbařů a sběratelů lesních plodů.



Do této lokality se dostaneme z nádraží v Chomutově po modře značené turistické trase, z města linkou MHD č. 3 na konečnou a pár minut chůze, pro motorizované je připraveno parkoviště na začátku Bezručova údolí.

ZPRACOVAL Jiří Wetzler