Vrasna, Řecko /BYLI JSME TAM/ – Jiný život. Jiný svět. To je Řecko. Český turista si to uvědomí v podstatě ihned po příjezdu. Mě to má nejvíce praštit do očí na oslavách ortodoxního svátku svaté Marie. Tedy asi toho největšího v Řecku. Já ho letos zažívám s obyčejnými lidmi ve Vrasně, nedaleko Soluně.

Pravoclavný svátek je v Řecku vždy důvod k posezení nad dobrým jídlem, pitím a zpěvem. | Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Když tu s dětmi vyskakuji z auta, táhne se celou vsí litanický zpěv. „Že by nějaký zapomenutý muezzin ze zdejšího minaretu?“ žertuji. Později mi dochází, že je to zpěv popa z místního kostela, přenášený reproduktorem do ulic.

Samozřejmě křesťana, ne muslima. Ostatně, žertovat v Řecku na tohle téma bych nedoporučoval. Turky tu stále nenávidí jako mor, a tak také můžete přijít k pořádnému bebíčku.

Než se pohneme dál, musí náš delegát, Pavel Boček z Areatour, těžce hledat místo k parkování. Neuvěřitelné. Taková víska a aut tu je jak v pravé poledne v centru Ústí.

Oni Řekové s dopravními prostředky vůbec vyvádějí takové psí kusy, že by to českého dopraváka přivedlo k docentu Chocholouškovi. Dvě malé děti vezené na motocyklu před řidičem nevyjímaje. A semafory? Vzal je čert.

Stará kamenná vesnice nás vítá kromě náboženských zpěvů upraveností a čistotou. Procházíme kolem vážných domorodců a já se nejvíc těším na nějaký ten dlabanec. Jak jinak.

Nejprve se ale všichni chceme mrknout k místnímu kostelu, kde si trénuje hlasivky a plíce zmiňovaný pravoslavný kněžík. Není nijak velký. Ten kostel. Zato stojí na troskách byzantinské strážní věže. Hezké, ale rychle se to okouká.

„Oni se vždycky den před svátkem opijí, a tak. Teprve pak, druhý den ráno, vyrazí na bohoslužbu,“ krátce mi vysvětluje delegát Boček.

Na místě oslavy je to fascinující. Všude stojí stoly a židle. Na chodníku. Na silnici. Na verandách. Stovky a stovky. Kolem je dobrá desítka grilů a mísy s tisícovkami špízů souvlaky.

Cosi na klacku je ostatně místní specialita. Maso na klacku. Mletý na klacku. Beran na klacku. Zmrzka. Zapíjejí to retsinou. Tohle víno s chutí kalafuny se tu pije jak limča. Po hektolitrech. Ujde, ale pak nechoďte na slunce.

„Tak to bude pořádná grilovačka,“ vyletí ze mě, když míjíme černochy, co tu prodejem jakýchsi šmuků suplují naše Vietnamce. Usazujeme se v jedné místní taverně. „Dobrý večer. Co si dáte?“ ptá se mě česky číšník. Sakra, copak mám národnost napsanou na čele?

Jak se stmívá a ochlazuje, ulici zaplavují davy lidí. Jsou jich snad tisíce. Není slyšet vlastního slova. Ulice je úplně zacpaná. Domorodci se zdraví, smějí, baští maso na klacku. Dospělí, děti malé i velké, starci. Na všechno dohlíží snad jen tři policisté.

Děláme to samé. Ačkoliv tedy je docela těžké si objednat. Moje dcerky se na to dívají a postupně ze mě vytáhnou peníze na předražené balónky ve tvaru zvířátek. Na sladkosti. Na limonádku. Znáte to.

Jak večer postupuje, začíná mi být jasné, že bude lepší zmizet. Člověk nikdy neví, co se v takovém ovíněném davu může přihodit a s malými dětmi to nebudu zkoušet.

Místní „kutálka“ zrovna začíná hrát jakýsi řecký song a lidé se dostávají do té správné nálady. Nejlepší ovšem nakonec. Platili jsme jen za pití. Jídlo šlo na účet podniku. Inu, Čecha tohle přeci vždycky potěší.

