Ústí nad Labem /AKTUALIZOVÁNO/ - Redaktoři Ústeckého deníku se vydali do čtyř základních škol na Ústecku a strávili tam s dětmi jejich první školní den. Ten byl plný očekávání. Doprava v centru Ústí vzrostla a vozy MHD byly plné…



Hlavně nezaspat jako postava z filmu Lucie postrach ulice. Přesně to si večer říkala Simona Herynková, když vypravovala svého syna Pavlíka poprvé do školy. A co se stalo? Zaspali!



„Do Základní školy České mládeže jsme doběhli bez snídaně, takže jsme to nakonec stihli, ale povedlo se nám doma zabouchnout si klíče v zámku,“ smála se maminka, která tak ráno trávila přemýšlením, jak se dostat domů.



Pavlík Herynek byl jedním z 1071 dětí, které šly včera na Ústecku do první třídy.



Čilý ruch panoval snad před každou z ústeckých škol. Dětem se ve tvářích zračilo napětí a očekávání, rodiče byli rádi, že mají předškolní shon za sebou a nyní si snad i chvilku odpočinou.

Noví kamarádi

„Do školy se těším. Hlavně kvůli novým zážitkům a kamarádům,“ radovala se před Základní školou Mírová Štěpánka Jalovická. Jaroslav Folk tak optimistický nebyl. „Syn se moc netěší, neví do čeho jde,“ vysvětloval jeho otec.



S krásným kornoutem přišla i Barbora Vášová, jejíž rodiče vybírali školu podle vzdálenosti od bydliště i zkušeností.



Žáky prvních tříd ale nečekalo jen setkání s novými kamarády a seznámení s prostředím školy, ale hned i první „zkoušení“. Děti v Základní škole Mírová hned paní učitelce předváděly, jestli do školy opravdu patří.



Poznat písmena a číslice, spočítat obrázky na tabuli a podepsat se, zvládla většina prvňáčků a tak byla paní učitelka spokojená a rodiče patřičně pyšní.



Třicet prvňáčků včera v Základní škole v Předlicích přivítal primátor města Jan Kubata. Dětem přivezl omalovánky, pastelky i sladkosti a popřál jim hodně úspěchů i nových kamarádů.

Prázdniny na Ústecku v roce 2010/11



Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Ústí: 28.2. - 6.3. 2011

„Předlickou školu jsem si nevybral náhodou. Ve funkci primátora brzy skončím a chtěl jsem se trochu symbolicky vrátit na začátek – v této škole totiž v polovině 90. let začal koncepční proces prevence kriminality, pak nulté ročníky a desítky dalších aktivit. Ty už jsou dnes v celorepublikovém měřítku běžné, ale tehdy jsme byli jedni z prvních, ne-li vůbec první v republice,“ uvedl Kubata.



Zatímco v základních školách je letos prvňáků o něco více než loni, počet studentů prvních ročníků středních škol a učilišť nejspíš poklesne.

O tisíc méně

„Přesná čísla studentů v aktuálním školním roce budou známá až po 15. říjnu. Nicméně loni nastoupilo do prvního ročníku 11 554 studentů, letošní předpoklad je zhruba o 1000 studentů méně,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.



Celkový počet studentů na středních školách a učilištích byl v uplynulém školním roce 40 799, letos to bude podle Magdaleny Hanáčkové velmi podobné, rozdíly budou maximálně v řádu stovek. Úbytek byl vidět už na počtu letošních maturantů.



„V loňském školním roce jich bylo celkem 1197. V roce předcházejícím to bylo 1101,“ uvedla již dříve Magdalena Hanáčková s tím, že se jedná o údaj platný pro denní studium.



Ubývá ale i samotných škol. Po slučování některých středních škol je jejich letošní počet 75. Slučování se aktuálně týká Integrovaná střední školy stavební a Střední škola technické, U Panského dvora. Nový název školy zní Střední škola stavební a technická a její sídlo je v ulici Čelakovského.

ČÍSLO DNE: 1071

Přesně tolik prvňáčků nastoupilo včera do prvních tříd ústeckých základních škol.

U zápisu letos bylo 1284 dětí, 215 rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky.

Delší prázdniny

Zatímco žáci základních a středních škol už zasedli do lavic, vysokoškoláci si užijí ještě pár dní volna. Akademický rok na univerzitě J. E. Purkyně začne 13. září.