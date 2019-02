Ústí nad Labem /ANALÝZA/ - Stavební boom a evropské dotace, to jsou hlavní rysy osmi let Jana Kubaty na magistrátu.

Jan Kubata při on-line rozhovoru v redakci Ústeckého deníku | Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Dosluhující ústecký primátor konečně dostal trafiku ve státním sektoru. Potom, co se mu nepodařilo „upíchnout“ v parlamentu, se potichu uklidil na ministerstvo. Tak nějak alespoň mnoho Ústečanů vnímá jmenování Jana Kubaty náměstkem ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Kubata je dnes pro Ústí „persona non grata.“ Svědčí o tom drsné příspěvky v internetových diskusích na webu Ústeckého deníku, kde dostal přezdívku Medicimbál (je totiž původním povoláním učitel) a je vyzýván, aby šel nejlépe tam, kam slunce nesvítí.

„Konečně odejde. Jen mu to, proboha, nepokazte, jinak se ho nezbavíme,“ dal se slyšet také oslovený Ústečan Petr Halbrštat.

Kubata pro mnohé představuje to špatné v politice. Především proto, že je spolu s Petrem Gandalovičem spojován s hromadnými nábory do ODS v kauze „Velrybář.“ V lednu 2008 se zase neudržel při hokejové baráži o extraligu. Ústí tehdy hrálo s Vítkovicemi. „Jak to pískáš č…, dostaneš na držku!“ pokřikoval tehdy na rozhodčího.

Je ale tak negativní hodnocení Kubaty spravedlivé? Ústí za osm let, kdy pracoval nejprve jako náměstek exprimátora Gandaloviče a pak jako primátor, doznalo velkých změn. Stavební boom a získávání evropských dotací je hlavním rysem Kubatova primátorování.

Co si myslí Jan Kubata?

„Během „našich“ osmi let se z Ústí stala krajská metropole s velkým K. Udělali jsme velký skok kupředu. Všechny koncepční kroky vytvořily jediný celek, na který můžeme být hrdí. Shrnu to větou: S Větruší to začalo a s Větruší to také končí. Bylo mi velkou ctí naše město řídit a reprezentovat.“

Z tohoto důvodu jej mnozí lidé brání a o jeho oblíbenosti svědčí i více než čtyři tisíce hlasů, jež získal ve volbách do poslanecké sněmovny. Také úředníci magistrátu často o Kubatovi hovořili jako o dříči.

„Gandalovič pro Ústí nedělal nic, odpracoval to za něj Kubata. Dá se říct, že odcházel poslední z práce a zhasínal tu,“ řekl jeden z nich, své jméno se ale bál zveřejnit.

Právě v souvislosti se stavbami se také ve spojitosti s Kubatou mluví o manipulování veřejných zakázek ve prospěch spřátelených firem. To se snažil prokázat zastupitel Jaroslav Kubín, který spolu s kolegy, zastupiteli za KSČM, podal v tomto smyslu státnímu zastupitelství několik podnětů k přešetření.

„Policii se, bohužel ke škodě občanů, nepovedlo dokázat, že zakázky jsou předražené,“ řekl Kubín. „Je potřeba v Kubatově éře ocenit velké úsilí při získávání evropských dotací. To už nelze říci o jejich využití. Měly být vynaloženy mnohem účelněji. “

A jak hodnotí Kubatu politolog Zdeněk Zbořil? „Zřejmě nebudou mít pravdu ti, co pana Kubatu kritizují. Pan Pospíšil je jedním z nejlépe veřejností hodnocených politiků. Určitě by si nevybral někoho, komu nevěří. Takže pan Kubata má určitě své kvality. Čas ukáže, jak se ve vysoké funkci osvědčí a zda ho za jeho práci lidé v Ústí vezmou na milost.“

Anketa: Jaký byl Jan Kubata primátor Ústí?

Redaktoři Deníku oslovili kolegy primátora města Ústí nad Labem, aby vyjádřili svůj názor na práci Jana Kubaty.



Jaroslav Kubín

zastupitel, nezařazený

Já nemohu říci nic víc než to, co jsem už několikrát zopakoval. Je, podle mého názoru nejslabším porevolučním primátorem.



Arno Fišera

vicehejtman, ČSSD

Vešel se podle mne do první trojky porevolučních primátorů. Ale nemyslím si, že ministerstvo je oblast, kde by se mu líbilo.



Petr Gandalovič

poslanec, ODS

Já osobně musím říci, že považuji Jana Kubatu za skutečně odpovědného politika a samozřejmě i dobrého manažera.



Tomáš Jelínek

zastupitel, SZSP

Po dřívějších primátorech to určitě neměl lehké. Nové angažmá mě překvapilo, netušil jsem, že má zálibu ve vězeňské službě.



Karel Nepraš

zastupitel obvodu, SZ

Mám k němu přinejmenším politické výhrady, třeba zpříjemňování prostředí města tu hodně vázlo. Jeho novou funkci nebudu komentovat.