Střekov - Zasedání skončilo odmítnutím investora, co chtěl vybudovat školku na své náklady.

Nepochopitelná ztráta času. Nebo rovnou pokleslá reality show? Tak nějak musím s rozpaky shrnout úplně poslední zasedání střekovských zastupitelů před volbami. Přitom začíná celkem klidně.

Volení zástupci lidu sice sem tam prohodí nějakou tu jedovatou poznámku, ale ruce zvedají jako prvňáčci ve škole.

Přichází ale bod o vyčlenění peněz z rozpočtu, jež mají starosta Vlastimil Žáček (ODS) a místostarosta Václav Křeček (ČSSD) dostat jako odměnu za volební období. „Já myslím, že není za co to těm dvěma vyplácet,“ glosuje to opozice, Josef Liehne (SZSP), civilním povoláním urolog.

Pak si asi tak deset minut vyprávějí o tom, kolik dostává lékař po třiceti letech praxe a že to není tolik, co má Žáček s Křečkem dostat. „V civilizovaných státech se těchto peněz vzdají,“ říká Liehne.

Ostatně, není divu, že se tak debatuje. Odměna pro starostu činí asi 273 tisíc korun čistého, po zaplacení odvodů a po zdanění. Nakonec tajemník Ladislav Boháč vysvětluje, proč nelze peníze nevyplatit. „To se ani nesmí stát, je to nárok stanovený zákonem.“

Skutečná legrace ovšem nastává při projednávání zrušení prodeje vily v ulici V Zeleni, kde kdysi sídlil Fokus, jenž pracuje s mentálně postiženými a psychicky nemocnými. Místo toho je tu návrh na pronájem s tím, že tu bude mateřská školka.

Dokonce tu promlouvá investor, jenž obvodu nabízí, že zaplatí všechny opravy, zhruba asi 22 milionů korun. Úřad by se na nich nijak nemusel podílet. Nájemné by pak činilo 15 tisíc korun za dům měsíčně a 2,7 tisíce za pozemek.

Strhává se debata, jak zajistit, aby tam investor skutečně školku provozoval. „Podpořím to za předpokladu, že bude nějak možné smluvně ošetřit, aby tu skutečně byla provozována školka,“ říká celkem rozumně Liehne.

Nakonec se na tom zastupitelé většinou shodují a v tomto smyslu mění návrh usnesení. Přichází hlasování. Sedm z patnácti je pro, tři nehlasují, mezi nimi překvapivě i Liehne, jeden je proti. Návrh není schválen. Tři zastupitelé totiž na jednání nepřišli a tak není pro nadpoloviční většina.

„Já jen nechápu, proč tu třičtvrtě hodiny brečíme, že nejsou školky, a pak to neprojde,“ nechápavě to komentuje Pavel Boček (TOP 09). Stejně to nechápala ani Střekovanka Marie Šímová. „Školky nejsou a tenhle exkluzivní návrh neprošel? Proč tam tedy jsou?“ Na to nemám odpověď ani já.