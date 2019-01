FOTO: Poznali jste, kde jsme fotografovali?

Ústí či Ústecko? Kdo ví :-) - Tento původní pozdně gotický kostel byl přestavěn roku 1798 do dnešní barokní podoby. Kněžiště je sklenuto síťovou křížovou klenbou ze 16. století. Do hřbitovní zdi jsou zazděny dva smírčí kříže. Nedaleko pod kostelem roste památná lípa, jejíž stáří se odhaduje na více než 520 let.

Tak co? Poznáte, kde jsme fotografovali? Mrkněte na poslední fotku!



Autor: Martin Klimeš