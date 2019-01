Ústí nad Labem /FOTO/ – Někde moduly přibudou, jinde, hlavně na výstupních zastávkách, kde nejsou přístřešky tolik využívané, ubudou.

Nový přístřešek, který přibyl na zastávce městské hromadné dopravy Hraničáře, kvitovali Ústečané s povděkem.

„Jsem ráda, že město na nespokojenost cestujících zareagovalo. Ten první přístřešek byl jen pro smích, či spíše pro pláč,“ řekla Marie Šťastná.



Město Ústí v létě pronajalo přes sto ústeckých zastávek společnosti euroAWK s tím, že je firma na vlastní náklady zrekonstruuje. Za to bude mít zisk z reklam, kterými nové přístřešky osadí.



Prvních 19 už postavila. Jsou moderní, prosklené, nechybí lavičky. Cestující ale zaskočila jejich velikost, respektive malost. Například právě toho u Hraničáře.



Na jedné z nejrušnějších zastávek vyrostl přístřešek o rozloze pouhých 5 metrů čtverečních. A to ještě prostor zmenšuje lavička, i když také miniaturní. Vejde se sem tak 6 lidí, přitom jich zde, hlavně ve špičce, čekávají desítky.



Rozměry přístřešků, dvoumodulové (5 metrů čtverečních a třímodulové (7,5 metru čtverečního) si určilo samo město. Ústečané jeho rozhodnutí zkritizovali, Deník o jejich nespokojenosti informoval na konci září. Vzápětí město ujistilo, že na frekventovaných zastávkách nechá počet modulů navýšit. A u Hraničáře už vedle prvního dvoumodulového stojí druhý třímodulový přístřešek.



Další podle Jana Koutníka, manažera euroAWK, budou následovat. Kdy a kde zatím ale přesně neví. Určitě prý ale na zastávce na dobětickém sídlišti směrem do města, kde si lidé také hodně stěžovali, že původní velký betonový přístřešek nahradila jen malá skleněná budka.



Seznam, nejen už postavených, ale i chystaných zastávek přehodnotí společně zástupci magistrátu, dopravního podniku i euroAWK. „Někde moduly přibudou, jinde, hlavně na výstupních zastávkách, kde nejsou přístřešky tolik využívané, ubudou,“ řekl Koutník. Podle něj tak nevzniknou ani městu ani firmě žádné náklady navíc.