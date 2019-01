Ústí nad Labem – Od nájemníků chce vyšší nájemné, za dohodu slibuje výměnu oken, jinak vyhrožuje soudem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Podepište nám souhlas se zvýšením nájmu a my vám za to vyměníme okna. Takovým slibem nyní láká společnost CPI Byty své nájemníky. V opačném případě je prý dá k soudu.



„Chtějí po nás bezmála o sto procent víc než dosud. Nepodepsali jsme to. Zvažujeme, že se raději odstěhujeme,“ uvedl jeden z ústeckých nájemníků Tomáš Veškrab.



CPI Byty vlastní v Ústí přes 2,5 tisíce bytů, většina jejich nájemníků zatím platí regulované nájemné, zhruba 30 korun za metr čtvereční.



Regulace ale s posledním dnem letošního roku skončí a od toho příštího chce pronajímatel nájemné zvednout. A razantně! V průměru právě o sto procent. Háček je ale v tom, že se musí s nájemníky dohodnout. V první fázi na to jde metodou cukru.



„V souvislosti se zvyšováním nájemného jsme začali s prvními výraznějšími investicemi do bytových domů,“ potvrdila mluvčí firmy Michaela Winklerová s tím, že zahájili masivní výměnu starých oken za nová plastová. V následujících dvou letech do toho v celém Česku slibují investovat 300 milionů korun.

Mění se i v Ústí

Generální ředitel společnosti Zdeněk Havelka již dříve potvrdil, že výměna oken bude probíhat výhradně u bytů s tržním nájmem. Nepodepisujte, varují právníci nájemníky CPI bytů



A nově jsou do harmonogramu zapojeni také nájemníci v regulovaném režimu, kteří se se společností dohodli na nové výši nájemného od ledna 2011.



I v Ústí už výměna oken takto funguje. „V létě probíhala zkušební fáze, která prověřila zvolené technologie, postup, časovou náročnost i dodavatele. Od poloviny října už vyměňujeme naostro. V plánu je vyměnit okna u minimálně stovky ústeckých domácností do konce tohoto roku. Výměna už proběhla například v ulicích Družstevní nebo Masarykově,“ řekla Winklerová.



„Co mi asi budou platná nová okna, když dům není zateplený a nemůžu regulovat ani topení. Takže bych stejně na teple neušetřila. Je to na nic,“ zlobí se nájemnice Jitka Medlerová. Také ona se rozhodla s navýšením nájmu ze 30 na 60 korun za metr čtvereční nesouhlasit. Za stávající situace je prý ochotna přistoupit maximálně na 40 korun.



Kolik Ústečanů už se zvýšením nájmu souhlasilo, Winklerová neprozradila. „Počet uzavřených dohod nebudeme zveřejňovat, jde o naši obchodní strategii. Řada lidí, kteří zpočátku dohodu odmítali, se ale nyní vrací a chce se dohodnout s tím, že si to jednoduše propočítali,“ dodala.

Tisíce žalob

Ty, co souhlasit nebudou, hodlá společnost dát k soudu. Havelka potvrdil, že už v prvních dnech příštího roku zřejmě podá skupina CPI řádově tisíce žalob na určení nájmů v bytech, ve kterých posledním dnem roku 2010 končí regulace nájemného a kde nájemníci nesouhlasí s navrhovaným zvýšením činží.



Z celkového počtu bytů, ve kterých letos regulace končí, zatím CPI podle něj jednala osobně zhruba se dvěma třetinami nájemníků, ani on ale neuvedl, s kolika se firma dohodla a s kolika ne. CPI Byty si zve ústecké nájemníky na kobereček