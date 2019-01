Střekov – Bez překvapení, excesů a obvyklých „reality show“ se obešlo ustavující zasedání střekovských zastupitelů i výměna vedení městského obvodu. Od včerejška tedy v čele Střekova nestojí muž, ale žena.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Starostkou tedy zastupitelé zvolili Miroslavu Lazarovou (ODS), která v uplynulém funkčním období pracovala v radě městského obvodu Střekov.

„Jsem ráda, že se to podařilo. Mám dobrý pocit ze všech zastupitelů. Řekli jsme si, že zapomeneme, ze které politické strany jsme a že budeme pracovat pro dobro obvodu. Zaslouží si to,“ dodala s tím, že bude bojovat o víc peněz pro Střekov.

TOP 09 se před volbou vedení ještě pokusila navrhnout tajnou volbu, ale to ostatní zastupitelé nepodpořili. O nové radě obvodu tedy zastupitelé hlasovali veřejně. „Pro nás je tajná volba otázkou principu. Považuji to za jeden z hlavních principů demokracie.“

Místostarostou tu zůstává dál Václav Křeček (ČSSD). Ten teď za nejdůležitější úkol jednoznačně považuje boj o rozpočet.

„Myslím, že teď je třeba hlavně obhájit rozpočet, protože určitě bude snaha ho krátit. Když to tak vezmeme, za minulé čtyři roky jsme z prodejů majetku odevzdali na magistrát 172 milionů korun a do konce roku bychom měli ještě 22 milionů korun odevzdat. Přitom bychom právě ještě potřebovali do rozpočtu 22 milionů získat,“ vysvětlil.

Obvodní radnice totiž z kupní ceny za prodeje majetku musí 80 procent zisku odevzdat magistrátu. Vlastimil Žáček (ODS), který včera ukončil své funkční období jako starosta, to komentoval s tím, že novému vedení drží palce. „Věřím, že budou pracovat jako tým a že nová městská rada bude pokračovat v rozdělané práci.“

TOP 09 pak získala předsednictví kontrolního výboru obvodu, KSČM finančního.