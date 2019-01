Ústí nad Labem - České loděnice možná od začátku roku znovu začnou vyrábět. Vedení společnosti se předběžně dohodlo na majetkovém vstupu nizozemské společnosti VeKa.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Roček

Pokud obě strany během prosince podepíší smlouvu, České loděnice zřejmě začnou vyrábět téměř kompletní lodě. Potvrdil to zástupce nizozemské firmy Jan Schöning.

Česká společnost dosud vyráběla jen holé trupy, byla ve velké ztrátě a v létě rozdala všem zaměstnancům ve Valtířově a Děčíně výpovědi. Na začátku roku tam ještě pracovalo 184 lidí.

„Jsme ještě uprostřed jednání, nic není podepsaného. Ale doufám, že budeme mít dobré Vánoce. Vypadá to pozitivně,“ řekl Schöning. Jednání potvrdila i česká strana.

„Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že jsme se domluvili. Dál to budou řešit naši právníci a když to půjde dobře, druhý týden v prosinci bychom měli podepsat všechny smlouvy,“ dodal zástupce české strany.

Předběžný čtyřletý obchodní plán prý pro příští rok počítá se stavbou pěti téměř kompletních lodí. To je největší posun oproti minulosti.

Největší české doky v posledních letech vyráběly vlastně jen holé trupy, na nichž je minimální marže a jejich cena tvoří jen asi 30 procent z ceny celé lodi.

Dlouhodobě špatná situace nabrala v letech hospodářské recese rychlý spád a za poslední dva roky nepodepsaly loděnice jedinou novou smlouvu.

Odběratel posledních trupů pro ně neměl ani zákazníka.

Společnost v posledních letech vykazovala tržby kolem 300 milionů korun ročně a zaměstnávala okolo 200 lidí. Jediným akcionářem společnosti byla firma ČL invest, za níž stála formálně kyperská společnost Alamance Holdings. Na konci srpna převedl ČL invest svůj podíl přímo na ni.

Nizozemský investor by měl přinést hlavně know-how a zakázky, což byl v minulosti největší problém.

VeKa se v posledních letech vypracovala i na globálním trhu mezi velké firmy a začala investovat do loděnic v zemích bývalého východního bloku. V Česku už se spojila s loděnicemi v Mělníku.