Povrly - Dodnes se potýkají s následky bleskových letních povodní a zároveň shánějí dotační peníze.

Starosta Povrlů Jiří Schick. | Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Obec Povrly se stále ještě potýká s odstraňováním škod po letních bleskových záplavách. Ovšem za největší problém tu lze označit hlavně zdejší základní školu. Radnici totiž stojí obrovské peníze její vytápění a údržba bazénu, který slouží místním žákům k výuce plavání.

Jak ale vysvětlil Jiří Schick (STaN), místní starosta, není to jen otázka zateplení školní budovy a výměny oken, ale i snahy zajistit škole jiný zdroj vytápění. „Věřím, že vynaložené prostředky se obci v budoucích letech vrátí,“ řekl o tom Schick.

V minulosti vystupoval jako jedna z hlavních postav zdejší opozice v místním patnáctičlenném zastupitelstvu Josef Tourek (SNK–ED), mimochodem také bývalý starosta Povrlů. Problém školy a jejího zateplení se podle něj táhne už hodně dlouho.

„Už za mého působení ve funkci starosty jsme si udělali tepelný audit a prováděli postupná opatření ke zlepšení toho stavu, například nová okna. Ta další již jsme samozřejmě nestihli,“ řekl Tourek.

„Jsou tu samozřejmě i další potřebné věci k řešení, například škody po přívalových deštích,“ vrátil se Schick krátce k záplavám. „Ale vše je třeba řešit s ohledem na množství finančních prostředků, které tu máme k dispozici.“

Povrly se totiž v posledních letech snažily o získání dotací, které jsou vyhlašovány ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími, včetně strukturálních fondů EU.

Ne vždy se ale radnici podařilo na plánované investice tyto peníze získat. Přesto je ale pravda, že obec, vzhledem k velké konkurenci, byla v této snaze celkem úspěšná. Opozičník Tourek ovšem říká, že přidělené dotace se příliš v obci neprojevily.

Zastupitelé pak na svém posledním zasedání poprvé jednali o pracovní verzi rozpočtu.

Oslovení místní lidé si povětšinou příliš nestěžovali a vyjadřovali spíš svůj souhlas s vedením obce. Na druhou stranu, například manželé Hanulčíkovi spokojení v Povrlech vůbec nejsou. „Všechno je tu drahé, třeba služby, potraviny. Nic se tu pro lidi neudělá,“ postěžovala si Jarmila Hanulčíková. „Takže se stěhujeme na Moravu.“

Ačkoliv tu je starostou Schick, není tím, kdo získal nejvíce hlasů ve volbách. Dostal 270 hlasů. Opoziční Přemysl Pech ze SNK–ED získal hlasů 305.

Jiří Schick, starosta Povrlů, má na stole cukroví od rodičů (1) a vánoční výzdobu (2). „Vánoční atmosféru mám celkem rád,“ řekl. Fascikl (3) obsahuje podklady k rozvojovému plánu obce, u něj leží oznámení o přidělení dotace z ROP (4). Samozřejmostí je počítač (5).

Starosta Povrlů Jiří Schick chce pokračovat v úpravách obce, shánět peníze na zateplení školy i na nová hřiště

Musíme v obci zajistit lékařskou péči



Jak hodnotíte výsledky letošních komunálních voleb?

Jelikož jsme v obci měli poměrně velkou konkurenci, jsem spokojen s výsledkem voleb a ještě jednou bych rád poděkoval našim občanům za podporu našeho sdružení STaN. Samotný výsledek voleb v obci Povrly potvrdil spokojenost občanů s vedením obce a s prací zastupitelstva v předchozím období.



Jaká po volbách panuje na zdejší radnici politická situace?

Jsme na obci, kde se navzájem známe již několik let. I přesto, že každý kandidoval za někoho jiného, nejde si zde hrát na pravou, levou nebo středovou stranu či koalici. Jde mám o prospěch našich občanů a naší obce a osad, a podle toho by každý z nás měl přistupovat ke své práci zastupitele. Jsem přesvědčen, že to tak bude.



Jak byste vyhodnotil předchozí volební období?

Nemohu hodnotit sám sebe, ale dle výsledků voleb do ZO Povrly jsme v předchozích letech nedělali svoji práci tak špatně. Ale jak já tvrdím, není to o jednom člověku, ale o přístupu a spolupráci všech zvolených zastupitelů.



Jak dlouho jste vlastně v komunální politice a jak se s tím vyrovnáváte?

Jsem v politice od roku 2002 a třetí volební období působím jako starosta obce Povrly. Nemám se s čím vyrovnávat, snažím se k věcem, které je potřeba každý den řešit, stavět tak, aby bylo možné najít rozumné řešení a přijatelné východisko. Vždy záleží na přístupu všech zúčastněných. Jsem člověk jako každý jiný a věřím, že i já mám právo se mýlit, a proto si přeji, aby i ti, kteří jsou s prací starosty nespokojeni, hledali řešení přijatelná pro obě strany.



A na závěr, jaké máte v tomto volebním období priority?

Hlavní prioritou pro následující volební období je snaha získat finanční prostředky na zateplení a výměnu oken u naší ZŠ Povrly. Dále pokračovat v celkové úpravě obce a přilehlých osad. Mám tím na mysli opravy a budování nových dětských hřišť, veřejné zeleně, autobusových zastávek, chodníků, veřejného osvětlení a zajištění kvalitní lékařské péče občanům.

ANKETA: Jak jste spokojeni s výsledky voleb v Povrlech?





Monika Charvátová

20 let

Ano, spokojená s výsledkem voleb jsem. Jen by toho mohl více dělat starosta pro obec.





Jaroslava Loskotová

56 let

Vcelku ano. Nic bych v Povrlech neměnila. Líbí se mi tady a jsem spokojená.





Zdenka Vopěnková

76 let

O politiku se nezajímám. Tady se žije dobře. Bydlím v Povrlech padesát let.





Jaroslava Hanulčiková

53 let

Vůbec ne. Hlavně kvůli vedení, které se dostalo na radnici v Povrlech.

Výsledky komunálních voleb v roce 2010 – obec Povrly



„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 27,07 %

Zastupitelé: Schick Jiří – 270 hlasů, Vrzal Jiří – 259, Ašenbrenerová Ivana – 254, Louvarová Olga – 240.



SNK Evropští demokraté 26,40 %

Pech Přemysl 305, Tourek Josef 257, Šafránek Jaroslav 230, Nekolová Alena – 224.



ODS 22,40 %

Málek Ivan – 242, Hacko Jozef – 240, Němec Kamil – 210, Dolinský Martin 197.



ČSSD 14,63 %

Farská Jitka – 221, Kolankiewiczová Milada – 213



KSČM 9,47 %

Kalač Josef 118



Volební účast 45,97 %