Ústí nad Labem - Labe vystoupá až na 8 metrů. Na Střekovském nábřeží už lidé vyklízeli sklepy a stavěli protipovodňovou hráz.

Příznaky blížící se povodně: lidé na Střekovském nábřeží vyklízejí garáže a přeparkovávají svá auta. S velkou vodou totiž mají každý rok neblahé zkušenosti. Například Jaroslava Faiglová, ta si objednala „stěhováky“ už včera ráno a začala svůj majetek přemisťovat do vyšších pater hned po obědě.

„Od starostky jsem se dozvěděla, jak vysoko má přes víkend voda vystoupat. Při sedmi metrech už máme sklepy zaplavené,“ popisovala Faiglová a zároveň upozornila, že nemají žádné pořádné informace.

V pátek překročilo Labe v Ústí třetí povodňový stupeň – stav ohrožení. V 18 hodin dosáhlo výšky 630 centimetrů. Kvůli povodňovému nebezpečí včera zasedal krizový štáb. Mluvčí města Ivana Solničková potvrdila, že na Střekovském nábřeží už roste mobilní protipovodňová stěna a že v Olšinkách budou stavět hráz z pytlů, naplněných pískem.

Na dolním Labi reálně hrozí povodeň, srovnatelná s tou před pěti lety. Očekává se, že v neděli dosáhne Labe v krajské metropoli 800 centimetrů, před pěti lety to bylo ještě o 87 centimetrů více. „Velké maléry bývají na 900 centimetrech. Už jsme vypustili ústecká zdymadla, abychom je připravili na velkou vodu,“ uvedl ředitel povodí Labe Jindřich Zídka.

To přidělalo další starosti lidem ze Střekovského nábřeží. „V neděli že má voda být na osmi metrech? Tak tou dobou už budeme mít vypnutý proud, kde budeme brát informace? Jak se asi podíváme na internet? A co osmdesátiletá důchodkyně, ta určitě internet mít nebude. To chce auto s hlásnou troubou,“ dodala Faiglová.

INFOLINKA MAGISTRÁTU MĚSTA: 475 271 100

Podle Solničkové lidé získají informace prostřednictvím sms InfoKanálu, dále prostřednictvím hlásičů VISO a ti, co mají zpracované povodňové plány, také formou sms-Connect, případně na povodňové lince 475 271 100. Město jinak předpokládá, že pouze omezí dopravu.

Včerejší den totiž voda zaplavila Přístavní ulici, což si vyžádalo dopravní omezení v centru města a vyvolalo nepříjemné zácpy. Dále Žižkovu ulici, silnici u obchodních center v Trmicích, cyklostezku ve Svádově, potok zalil i silnici v Sebuzíně.

I jinde v kraji voda způsobovala problémy, a sice už od časných ranních hodin. To včera potvrdil mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan. „Zhruba od čtvrté ranní hodiny vyjíždějí převážně dobrovolné jednotky k čerpání vody a dalším pomocným a záchranným pracem na postižená místa.“

Jedná se převážně o vodu ve sklepech domů, ale i na komunikacích a dalších místech. Jednotky čerpaly a čerpají vodu ze sklepů například v obci Slavošov okres Ústí nad Labem, Rájec u Tisé, celkem Ústecko 4 čerpání vody.

„Ze strany obcí nebyla dosud zaznamenána žádná žádost o materiální pomoc ke zvládání povodňové situace ani o převzetí řízení,“ dodal Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmanky.