Ústí nad Labem /OTÁZKY ŠÉFREDAKTORA/ - Mistr světa v hokeji Robert Kysela chce dostat hokejové Ústí do extraligy. Jako manažera, ale i litvínovského zastupitele ho štve rozdělování peněz mezi sport a kulturu.

Robert Kysela. | Foto: DENÍK/Vladimír Mayer

Kdy se Ústí opět podívá do nejvyšší hokejové soutěže?

Já doufám, že v dubnu postoupíme do extraligy a od září ji budeme hrát.

Jak vypadá zatím letošní sezona?

Vypadá celkem solidně, jsme první před Chomutovem, který do hokeje nacpal hodně peněz a má lepší finanční zázemí. I herně se zlepšujeme a budeme se tým snažit ještě vhodně doplnit.

Koho byste chtěl do klubu ještě přivést?

To je složité. Každý příchod stojí peníze. Chceme sehnat kanonýra, typově něco jako David Hruška. Hráče, který je platný v důležitých zápasech v přesilovkách, kdy se rozhoduje. Možná se pokusíme sehnat ještě jednoho obránce.

Je těžší sehnat kvalitního hráče do první ligy?

Je, hlavně u těch mladších hráčů. Kolikrát bychom jim nabídli i daleko lepší finanční podmínky, ale oni jdou raději do extraligy. Peníze v této chvíli nestačí.

Je levnější koupit hráče, než si ho vychovat?

To je pravda. Hráče musíte piplat od pěti let. To znamená, že patnáct let ho někdo musí trénovat, platit výzbroj a ledovou plochu atd. Je to drahé.

Jak se momentálně daří vašim odchovancům?

Z Robina Hanzla vyrůstá špičkový hokejista. Po Hejdukovi a Čalounovi by to mohl být další útočník, který se prosadí v extralize a možná i dál. Také velké šance má Jan Kloz.

#nahled|https://g.denik.cz/54/5d/robert_kysela_karikatura_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/54/5d/robert_kysela_karikatura.jpg|Robert Kysela - karikatura.#

Už jste prodejem nějakého hráče něco vydělali?

Spousta klubů nemá peníze a spíše se přistupuje k hráčským výměnám.

Jak se vám spolupracuje s Litoměřicemi? Je to váš nejbližší klub? Jste něco jako Chomutov a Kadaň?

To bych moc nesrovnával. Kadaň je majetkem Chomutova a celý ho financují. Litoměřice jsou samostatný klub, který má s námi smlouvu o úzké spolupráci.

S jakými extraligovými kluby si nejvíce pomáháte?

Našli jsme spolupráci s Litvínovem. Historicky spolupracujeme s Boleslaví a Kladnem. Jsou to kluby, které jsou poblíž, jinak by bylo pendlování hráčů složité.

Bojíte se Chomutova? Naposledy si přivedl útočníka Slováka z Jekatěrinburgu.

To je špatné slovo, nebojíme se nikoho. Na druhou stranu jeho sílu respektujeme. Oni koupí kdejakého hráče, který je volný a bát by se měli spíš oni, že všechny investice, co udělali, přijdou vniveč. A co se týká Slováka, tak si myslím, že žádného hokejistu nedělá jméno, kde všude hrál, ale jak momentálně hraje. To bychom pak mohli tvrdit, že my máme Gureně z Montrealu a že by se ho měli všichni bát.

Když porovnáte rozpočty Chomutova a Ústí. Jak si vedete?

Rozpočet Chomutova neznám detailně, ale jejich rozpočet je asi dvojnásobný, než náš. My máme rozpočet 60 milionů korun. Chomutov patří za Brno, Pardubice, Slávii a Spartu k top hokejové špičce. Stačí se podívat na jejich hráče: Duda byl v národním týmu a Hruška byl nejlepší střelec extraligy.

Co dělají v Chomutově lépe, že mají na hokej tolik peněz?

To netuším. Je to věc akcionářů klubu. Ale v Chomutově sídlí Severočeské doly, ČEZ má mezi Chomutovem a Kadaní velké aktivity a zatěžují tam životní prostředí. Funguje tam dohoda, že ty firmy následně pustí do sportu nějaké peníze. Tak to má být. Když už jsou místní lidé postižení horším životním prostředím, tak do toho kraje firmy dávají peníze do sportu a kultury.

V Ústí neexistuje žádný finančně silný podnik, který by vám mohl pomáhat. Litujete toho?

Já jsem tady rád. Chemička se snad postavila na nohy, Setuza je letitý problém, ale snad to také zvládne. Naše výhoda je, že jsme velké město a hlavně krajské město. Toho je potřeba využít a navázat na místní podnikatele. Perspektivu zde hokej má.

Spolchemie, váš největší sponzor, už začala platit své závazky?

Ano. Loni nám to přineslo velký problém, ale nakonec se vše podařilo vyrovnat a chemička platí podle domluvených splátkových kalendářů. Mám signály, že by se to mohlo zlepšit, ale Spolchemii nyní trápí dluhy.

Jak se shánějí letos peníze na hokej? Je to lepší než loni?

Lepší to není. Hospodářská krize má setrvačnost a své dopady. Jsou odvětví, například stavebnictví, které to začala pociťovat právě teď. Máme asi deset stavebních firem, co nám pomáhají a je to nyní znát. Prostě investice do stavebnictví se omezily.

Kolik bych vám musel dát na rok peněz, aby se logo mé firmy objevilo na dresech?

My těch reklamních služeb provádíme více najednou, ale na dres se dostane sponzor, který je schopný poskytnout minimálně půl milionu korun.

Kolik procent vám pokryje rozpočet zisk z prodaných vstupenek?

Je to hrozně málo, asi kolem pěti procent. To je bída. Všude v západní Evropě se to pohybuje kolem 30 a 40 %. To souvisí ale i se sílou ekonomiky státu a také s předváděnou hrou.

Tuto sezonu vám fanoušci v jednom momentu dali najevo, že s vaší předváděnou hrou nejsou spokojeni. To jste několikrát podivně prohráli v prodloužení. Nevěřili vám, že jste to nepustili soupeři.

Bylo jedno takové období, hlavně venku. Největším hřebíčkem pro fanoušky byl zápas s Litoměřicemi, kdy jsme během chvilky ztratili vedení 3:1 na 3:4. Já klukům věřím. Myslím si, že kdyby se ta mužstva dohodla na výsledku, tak by to nenechávala takhle na poslední chvíli.

Od města jste na další rok dostali příslib na dalších 16 milionů. Je to dost?

Od města jsme na příští rok dostali milion korun za reklamu, kterou městu uděláme. Jsou ještě na pokrytí stávající sezony. Nicméně město dalo na srozuměnou, že dál nechce financovat profesionální sport. Já s tím v podstatě souhlasím. Je neúnosné financovat profesionální sport, ale město by se mělo současně zamyslet nad financováním profesionálních uměleckých souborů, protože to je podobná záležitost.

Tím narážíte na dotaci téměř 50 milionů pro ústecké divadlo?

Ano a dalších deset milionů do Činoherního studia. Zaznamenal jsem tady bouře na veřejnosti, že město chce snížit dotaci divadlu. Politik sedí v zastupitelstvu za voliče a co ti chtějí? Občan se rád podívá na hokej, na fotbal a zajde do divadla. Co by mělo pro to město udělat? Zaplatit jim provoz budovy, u divadla divadlo, u hokeje stadion, aby měli kde hrát. Pak bych řekl, že další podpora těm profesionálním souborům už je nadstandard. Žádný občan nechce ze svého platit výplatu hokejistovi, fotbalistovi, ale ani ne herci nebo zpěvákovi. Na výplatu jim přispěje jedině tak, že na jejich představení zajde a zaplatí si vstupné.

Ovšem lidé kolem kultury by vám řekli, že je pro ně těžší si sehnat sponzory. Co byste jim řekl?

Je to sice pravda, ale je to stejná písnička. Když by na divadlo chodilo tři tisíce lidí, tak by také dobře sehnali sponzory. Podívejte se, když je nějaká hojně navštěvovaná kulturní akce, jako ples nebo velký koncert, taky mají všude loga sponzorů. Když se podíváme do historie, tak herci vždycky patřili k nejchudším vrstvám.

A tam by také měli zůstat?

To neříkám. Dělejme kulturu, ale musí se sama uživit. A když na ni nikdo nechodí, tak je nesmysl ji dotovat. Podle mě je v Ústeckém kraji předivadlováno. Když chtějí lidé vidět kvalitní divadlo, jedou do Prahy.

Aby si o vás lidé nemysleli, že jste kulturní barbar.

Nejsem kulturní barbar, také občas do divadla zajdu. A klidně za vstupenku těch 500 korun dám. Ústí je krajské město a mělo by mít své divadlo. Dokonce si myslím, že by mělo mít i svůj nějaký soubor – ale ne se 170 lidmi. Kdyby jich mělo 50, tak to je dostatečně reprezentativní. Například v Litvínově máme „Docela velké divadlo“, což je divadlo ochotníků. A my jim dáváme 600 tisíc korun ročně, za což si platí budovu, kostýmy, hostují i v Japonsku. Jsem nepřítelem profesionálních uměleckých souborů financovaných ze státních prostředků.

Říkáte, že „my jim dáváme“. To znamená, že jste v zastupitelstvu města, je to tak?

Jsem zastupitelem za Nezávislé již od roku 2002. Spojuje nás hodně podpora sportu a zdravotnictví, něco jako v Ústí je Strana zdraví, sportu a prosperity.

Nechtěl byste kandidovat v Ústí, když tady trénujete?

Byl jsem tady na zastupitelstvu, kde se řešily otázky financování hokeje a fotbalu. Mám k Ústí nyní blízko, trávím tu většinu času. Uvidíme za čtyři roky.

Kysela: Komentování mě bavilo



Má dobré jméno a to je v téhle branži základ. Když se řekne Robert Kysela, hned každému v mysli naběhne přezdívka Kyslík, mistr světa v hokeji, výborný střelec z Litvínova a nyní manažer hokejistů Ústí nad Labem.



A právě pro jeho poslední profesi je dobrá pověst předností a vlastně i podmínkou.



Přezdívku Kyslík využil i karikaturista Radek Fetters ve své kresbě. Roberta Kyselu nakreslil poněkud oteklejšího, než je úplně ve skutečnosti.



Ale je pravda, že před patnácti lety byl hubený a tvářičky měl jako děťátko (pusťte si na internetu video, kde legendárním způsobem překonal při samostatném nájezdu brankáře Petra Břízu a uvidíte). I když, kdo z nás nebyl před patnácti lety hubenější.



Domluvit si rozhovor s Robertem Kyselou nebyl problém. Udělal si čas a dorazil do redakce. Ale zastihnout ho následně na mailu už problém byl. Ve středu večer jsem mu volal, že mu posílám k autorizaci rozhovor, ať mi ho ve čtvrtek vrátí s případnými korekturami. V pátek ráno jsem od něj stále neměl odpověď.



Když jsem mu volal, tak se omlouval, že se ještě nestihl na to podívat a že to pošle do oběda. Bohužel ani do šestnácti hodin nic nepřišlo. Tak snad za vším, co řekl, si stojí.



Svobodně byste se vzdal peněz od města pro svůj tým, ale pro mládežnický hokej byste asi viděl jiná pravidla, že?

Lidé chtějí, aby se město staralo o děti. My jsme hokejový národ a hokej je finančně náročný sport. Například my máme sto dětí v základně, což nemá ani Sparta, nebo Kladno. Město nám na příští rok uvolnilo jen 2,5 milionu korun, což je v rozpočtu na mládež málo. My musíme zaplatit ze sponzorských peněz zbytek z 15 milionů. To třeba divadlo žádné mládežnické oddíly nemá. Sport je nejlepší prevence proto kriminalitě. Trenéři se dětem věnují a také je vychovávají a přitom za to berou pár korun, jsou to ochotníci. Když budeme více podporovat mládežnický sport, tak se nám nebudou rodit květinové děti a flákači.

Vy máte děti?

Desetiletého kluka, který hraje hokej v Litvínově, kde bydlím. Jsem vděčný trenérům, že se o něj starají. Hrozně ho to baví, sbírají kartičky a mají svůj cíl. Tyhle děti pak nejsou problémové.

V Jakém stavu vám klub zanechal váš předchůdce David Šaffer?

Byla to doba, kdy Ústí sestoupilo z extraligy. Nálada v klubu byla mizerná, veřejnost se na nás také dívala skrz prsty, finanční situace také nebyla růžová. David se snažil klub zachránit v extralize a to stálo dost peněz. Dát to dohromady stálo hodně sil. Ale za to Davida neviním, v některých věcech bych postupoval stejně.

Co považujete za svůj největší úspěch v hokeji?

Za svůj největší úspěch považuji titul mistra světa ve Vídni v roce 1996. Ale o tom málokdo ví, naopak o mém proměněném samostatném nájezdu v play off za Litvínov proti Petru Břízovi ze Sparty, vědí žáčci i starší fanoušci hokeje. Tenkrát jsem použil svou fintu a střílel jsem za nohou. Stále to koluje na internetu. Kamkoliv přijedu, tak se mě na ten okamžik ptají a jsou zvědaví, kde je ta hokejka, která měla na čepeli napsáno Bříza.

Máte ji ještě?

Netuším. Kdysi jsem ji věnoval jednomu známému z Litvínova, ten ji dal k narozeninám Tomáši Pitrovi. Jenže Pitr zmizel a s ním i moje hokejka. Bylo by zajímavé, kdyby se našla.

Ještě byste tu fintu zvládl?

Určitě, to člověk nezapomene, i když mě trápí problémy s kyčlemi.