Ústí nad Labem – Do kdy je třeba zaplatit poplatek 500 korun za odpad a jak se dá uhradit? S těmito otázkami se na Deník obrátil Ústečan Martin Příhoda.

„Platí se jako dříve v dvakrát do roka?A dají mi úředníci složenku do schránky jako v minulých letech? Slyšel jsem, že si musí termín na zaplacení každý ohlídat sám,“ pokračoval ve svých otázkách.



Podle slov mluvčí ústeckého magistrátu Ivany Solničkové se poplatek za komunální odpad nyní platí pouze jednou ročně. „Splatnost je do 30. září,“ uvedla a dodala, že od poplatku jsou osvobozeny děti mladší tří let.



Za odpad mohou Ústečané zaplatit několika způsoby.



„Bezhotovostním převodem na bankovní účet, na pokladně inkasního oddělení, složenkou nebo prostřednictvím SIPO,“ dodala mluvčí.



Složenky Ústečanům město doručí, termín si ovšem musí každý ohlídat sám. V případě opožděné platby poplatku nebo jeho nezaplacení bude muset každý hříšník sáhnout hlouběji do kapsy. „Platba za odpad ho přijde na 1 500 korun.



V případě nezaplacení bude poplatek právně vymáhán včetně uplatnění exekuce,“ vzkazují úředníci případným neplatičům.



Kvůli znovuzavedení poplatků za odpad ústecký magistrát navýšil počet úředníků. „Nynější počet pěti úředníků, kteří vymáhají poplatky za komunální odpad neuhrazené do roku 2008, si znovuzavedení poplatku vyžádalo navýšení o 3 osoby,“ potvrdila Solničková.