Klíše - Ústečané se rozdělili na dva tábory. Jedni si stěžují na hluk a vesnické diskotéky, druhým současná situace vyhovuje.

Koncert ve VŠ baru v Ústí nad Labem. | Foto: Senzaparty.net/Radimák

V ústeckém VŠ baru to vře. Situace kolem fungování klubu začíná být na kordy.



Zastánci současné situace i její odpůrci už zakládají facebookové skupiny a sepisují petice.



„Také vás štve, že v úterý a ve středu se prakticky nedá jít do VŠ baru kvůli nemilosrdným diskotékám, kde si místo studentů honí svoje ega místní výrostci?“ ptají se autoři jedné ze skupin.



„Bydlíte na K3 směrem k baru a nemůžete se ve středu vyspat? Nebaví vás poslouchat řvoucí lidi pod kolejí, rvačky a občas i sirény policie či záchranky? Přidejte se do této skupiny,“ nabádají zakladatelé skupiny, kteří dění v klubu označují za vesnickou zábavu, místo kultury pro studenty.



„Já bych do VŠ pouštěla na index, domnívám se, že to tak i dřív bylo. Protože co tam leze za „lidi“, to svět neviděl. Proto jsem tam také přestala chodit,“ hodnotila situaci Ústečanka Monika Vrbová.



„Vážený Akademický senáte Univerzity J. E. Purkyně, níže podepsaní studenti jsou spokojeni se stávajícím provozem VŠ baru a nepřejí si žádné markantní změny,“ hlásají v petici pro změnu příznivci současného provozu. Podle nájemce klubu Patrika Vavříka je jich víc než sto.



Vavřík tvrdí, že celá věc je jen osobním útokem. „Jedná se o kampaň Radima Holečka, kterému jde buď o osobní útoky, nebo vlastní ješitnost,“ shrnul situaci nájemce klubu.



Argumentuje tím, že za osm nebo devět let, co má klub v nájmu, se nic nezměnilo a diskotéky, proti kterým dnes někteří studenti chtějí bojovat, byly ve VŠ baru vždy.



„Samozřejmě dělám i koncerty a další akce, ale když na diskotéku přijde dvě stě lidí a na koncert jen padesát, nedá se nic dělat. Jsem podnikatel a za klub platím nájem,“ bránil se Vavřík.



Radim Holeček se ale snaží od věci distancovat, ačkoli potvrdil, že téma přinesl on.



„Nájemce klubu to bere v osobní rovině, ale mně je jedno, kdo je nájemcem. Vadí mi uřvané diskotéky, dle mého názoru neplní VŠ bar svůj účel,“ komentoval to Holeček.



Podle něj by mělo být filozofií klubu fungování maximálně do půlnoci.



„Kdo chce dělat nepořádek, měl by potom jít jinam a ne, aby to bylo obráceně a do VŠ baru se stahovali lidé ze všech ostatních hospod,“ myslí si Holeček. Podle Vavříka je ale nereálné, aby se studenti před půlnocí rozcházeli na pokoje. „Dramaturgie je bohatší, než tvrdí odpůrci. Jejich argumenty jsou navíc zmanipulované,“ uzavřel nájemce VŠ baru.