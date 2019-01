Ústí nad Labem - U označených úseků ústečtí městští policisté žádný přestupek nezaznamenali.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Sundaváte nohu z plynu jen tam, kde vás značka upozorní na měření rychlosti? Brzo už vás před radarem značky neochrání!



Parlament totiž schválil novelu zákona, jež tyto cedule zruší. V Ústí se bát ale nemusíte. Místní strážníci se k masovému vybírání pokut za rychlou jízdu nechystají.

Zbytečné měření

Alespoň to tvrdí Jan Řeřicha, náměstek ústeckého primátora, který je pověřený řízením městské policie. „Měření budeme nechávat na republikové policii. Strážníci mají sloužit hlavně k ochraně veřejného pořádku a měření je spíš práce dopravní policie.“



O zbytečnosti cedulí je přesvědčen i ředitel městské policie v Ústí, Pavel Bakule: „U označených úseků jsme nikdy přestupek nezaznamenali.“ Od té doby, co na radary upozorňují cedule u silnice, měřili prý strážníci rychlost jen omezeně.



„Umísťování těch cedulí je nelogické. Zatímco na označených místech každý sundal nohu z plynu, jinde ve městě jezdili někteří řidiči i stodvacetikilometrovou rychlostí, to se podařilo naměřit na Střekově,“ uvedl Bakule.

Podmínky na silnici

Podle Karola Kočárka, šéfa ústecké dopravní policie, je vcelku jedno, zda stojí u silnice dopravní značení upozorňující na radar, nebo dopravní hlídka. „Kdo si všimne značky, všimne si i hlídky a zpomalí. Kdo si nevšimne, značky, stejně tak neuvidí ani policejní hlídku,“ řekl.



„Spíš než řidiče trestat je rozumnější vytvořit jim takové podmínky, které by jim neumožnily zákon překračovat,“ dodal Kočárek.



Cedule s upozorněním na úsek s měřením rychlosti by tedy už brzy mohly zmizet. Na druhou stranu ale strážníkům zůstane povinnost dohodnout se na měření rychlosti s dopravní policií.



To potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský. „Na tom novela nic nemění, měření rychlosti musí být dopředu schváleno Policií ČR,“ řekl.

Zneužívání?

Veřejné mínění také čas od času rozvíří debata o tom, že městská policie, potažmo samo město, vidí pokuty za překročení rychlosti jako vítanou možnost jak získat peníze do své kasy.



„Samozřejmě, objevily se i námitky, že když cedule zmizí, bude městská policie radary zneužívat,“ přiznal šéf ústeckých strážníků Bakule. „Ale řekl bych, že to je dobře zákonem ošetřeno, protože každé měření rychlosti musíme dopředu projednat a nechat si schválit dopravní policií, a ta se tak vlastně stává garantem, že ke zneužívání nedojde.“



Zároveň Bakule řekl, že více jak dva strážníky většinou s radarem do terénu neposílají. „To je mizivé procento našeho početního stavu,“ dodal s tím, že teď spíš potřebují v rámci restrukturalizace dořešit stěhování do Krásného Března, odkud odchází republiková policie. „Nám jinak po restrukturalizaci odešli 3 muži kvůli rodině.“



Kdy ale vstoupí novela zákona v platnost, je otázka. „Tato novela zatím v platnosti není. Počítáme s termínem v průběhu léta,“ podotkla Petra Schneiderová z ministerstva vnitra. Musí ji totiž ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky.