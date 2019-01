Ústí nad Labem - Bustu slavného skladatele, která byla v ústeckém parku už v roce 1964, někdo ukradl. Škoda je asi 200 tisíc korun.

Busta slavného skladatele, která byla v ústeckém parku už v roce 1964. | Foto: Muzeum Ústí

Busta Bedřicha Smetany je pryč. Ze Smetanových sadů ji někdo ukradl zřejmě o víkendu. „Na zmizení sochy přišla správa majetku městského obvodu centrum. Na policii jsme zmizení hlásili v pondělí“ řekla Ivana Solničková z ústeckého magistrátu.

Padesát kilo bronzu

„Zmizení přibližně padesátikilogramové sochy nahlásili veřejně prospěšní pracovníci,“ upřesnila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. „Uvedli, že v pátek na místě ještě byla, v pondělí už ne,“ pokračovala Hyšplerová s tím, že policisté hned prohledali sběrny kovů.

„Rozeslali jsme také upozornění kolegům po celé republice. Škodu jsme předběžně vyčíslili na dvě stě tisíc korun. Podle odhadu by ji ve sběrně mohli pachatelé prodat za tři a půl tisíce,“ dodala policejní mluvčí.

Dle odhadu ústeckého historika Vladimíra Kaisera je hodnota sochy nejméně 250 tisíc korun. Podle Václava Houfka z ústeckého muzea přitom může být umělecká hodnota ještě mnohem vyšší. Autorem sochy je Mostečan Stanislav Hanzík, který ji vytvořil v roce 1964,“ řekl Deníku Houfek.

V témže roce byla busta také umístěna do Smetanových sadů. O šest let později ale musela ustoupit Gottwaldovi. Do zrekonstruovaného parku se vrátila až v roce 1997.

„Jde o špičkovou ukázku českého sochařství 1. poloviny šedesátých let,“ dodala Solničková. „Jedná se o významnou ústeckou památku,“ potvrdil i Houfek. „Hanzík je uznávaným sochařem, v Ústí najdeme i několik z jeho dalších realizací,“ dodal. Jedna je k vidění například na Bukově. Jedná se o pískovcovou sochu. Čtyři bronzové busty má ve sbírce také ústecké muzeum.

Potrestat. A tvrdě!

Sami Ústečané sochu v sadech trochu opomíjeli. Málokdo z dotázaných uhodl, čí busta ve Smetanových sadech vůbec byla. O nutnosti dopadení a potrestání pachatele ale nepochybují. „Kdyby se mi dostal pod ruce, dal bych sem za to na podstavec jeho hlavu,“ hodnotil čin zloděje Ústečan Kamil Suchý.