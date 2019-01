Krásné Březno – Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Přesně tohle napadlo Radku Loskotovou z Krásného Března po zjištění, že její práce i peníze přišly vniveč.

Ilustrační foto | Foto: OBI

Nelíbilo se jí neutěšené prostředí před domem v ulici Dr. Horákové, kde bydlí. Následkem „péče“ městem pověřených údržbářů tu v posledních letech značně prořídla zeleň a k nápravě se nikdo neměl. Žena se tedy letos rozhodla, že ji alespoň částečně sama a na vlastní náklady obnoví.

„Kdysi tu rostla spousta keřů. Již před lety však začala jejich údržba pokulhávat. Omlazování se dělalo tak drasticky, že mnohé zahynuly. Zrovna před domem vznikl nehezký mlat. Tak jsem tady vysadila nové keře a květiny,“ vylíčila Ústečanka.

Z výsledku snažení o zkulturnění okolí svého bydliště se ovšem dlouho netěšila, jen do příchodu sekáčů. Ti spolu s trávou posekali také její kytky. A ještě navrch dostala výtku, že jde o pozemek města a ona tudíž na něj nemá nic dávat. Což ji dost rozladilo. Kdyby se totiž město staralo o svou zeleň řádně, neskončila by, jak skončila a ji by ani nenapadlo se do toho plést.

Od letoška převzaly od města péči o městskou zeleň jednotlivé obvody. O tu krásnobřezenskou se stará radnice v Neštěmicích.

„Jednala jsem s místostarostkou Lenkou Jaremovou. Byla vstřícná, přislíbila, že udělá vše, aby se to neopakovalo,“ řekla Radka Loskotová. Je totiž ochotna osázet plácek květinami ještě jednou. Jen by nerada, aby je opět zlikvidovaly nože sekaček.

„Byla jsem se na místě podívat, dohodly jsme se,“ potvrdila místostarostka. „Odbor životního prostředí radnice podle ní dá pokyn dodavatelské firmě AVE, aby na novou výsadbu při dalším sekání dala pozor a vyhnula se jí.“

„Poprvé to oni ani my nevěděli. Lokalita je vedena jako travnatá, určená k sekání. Takže to posekali,“ vysvětlila Lenka Jaremová.

Podle ní není obvodní radnice proti iniciativě obyvatel, aby si okolí domů sami zkrášlili. „Ale když jde o náš pozemek, měli by nám to dát předem vědět. Také by se s námi měli poradit o druhu výsadby. Třeba borovičku půl metru před oknem bychom určitě nedoporučili. Za pár let by jim začala stínit, překážet a žádali by ji pokácet. Proti vhodným keřům nebo záhonům s květinami, zvláště když se o ně chtějí dál starat, však námitky nemáme. Naopak takovou iniciativu vítáme,“ dodala místostarostka.