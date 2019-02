Ústí nad Labem /AKTUALIZOVÁNO/ – Pro řadu Ústečanů neuvěřitelnou stavbu plánuje město Ústí nad Labem v novém územním plánu.

Dva nové mosty přes Labe, jeden přes vlakové nádraží a k tomu navrch tři tunely (pod Střekovem, Větruší a Střížákem) v délce minimálně šesti kilometrů.

„Je to opravdu sci–fi, to nikdo nezaplatí,“ myslí si na například Pavel Vodseďálek, zastupitel KSČM. „Obchvat ano, ale ne tunely. Ostatně v generelu dopravy to řešení ve variantě malého a velkého obchvatu je už od 80. let,“ dodal.

O výhodnosti tunelů by pak měl veřejnost přesvědčit vedoucí projektant územního plánu. Tím je Petr Vávra z Prahy.

Ten ovšem s redakcí vůbec nechtěl mluvit, ačkoliv územní plán je jeho práce, s tím, že veškeré informace má poskytnout pořizovatel.

Redakce tedy chtěla požádat o obecné zhodnocení, proč jsou podle něj tunely výhodné, Vávra ale uprostřed hovoru arogantně zavěsil, dokonce dvakrát.

Lidé, již bydlí v území, kde magistrát se systémem tunelů počítá, se ostře postavili proti. Obávají se, že kvůli tomu jejich nemovitosti ztratí cenu, nebo že tunely přitáhnou tisíce automobilů jedoucích k Děčínu, případně k Litoměřicím.

Tento problém odpůrci otevřeli i na posledním jednání zastupitelstva. Tam zaznělo, že by desetiletý územní plán neměl počítat s „nějakými sci–fi,“ protože Ústí nemůže do stavby takového rozsahu investovat. Přišla by na miliardy korun, takže by ji musel zaplatit stát, a to se vzhledem k finanční situaci v nejbližších 10 letech nestane.

„Je dobře, že se tím začali zabývat i zastupitelé, kteří najednou vidí, že je tu problém,“ myslí si Jan Kvapil z bukovské Dom–Obrany, bojující proti plánovaným tunelům.

„Chybí tu veřejná diskuse. Ústí, místo aby ji podpořilo, stáhlo návrhy územního plánu ze svého webu, což je podle mne na hranici zákona.“

Včera navečer se odpůrci tunelu pod Bukovem opět sešli v jízdárně TJ Tatran a hledali další postup a argumenty proti plánování dopravní stavby v takovém rozsahu.

Jaké budou další osudy návrhů i připomínek? Podle Jana Řeřichy, náměstka ústeckého primátora, se město začne s připomínkami teď vypořádávat a zastupitelům je předloží co nejdříve. Samotný územní plán dostane zastupitelstvo k posouzení pravděpodobně až v prosinci.

„Ten nesoulad mezi občany a městem ohledně územního plánu jsem cítil už na veřejném projednávání. Proto si přeji, aby zastupitelé důkladně návrh prostudovali a pak každý hlasoval podle svého názoru. Je jasné, že problém s dopravou musíme vyřešit, ale co se tunelů týká, můj osobní názor je, že nad nimi visí velký otazník,“ dodal Řeřicha.