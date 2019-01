Dolní Zálezly – Pěšky trvá obchůzka příliš dlouho, autem se zase policista nedostane všude. V Dolních Zálezlech proto policistům zastupitelé věnovali kolo za dvanáct tisíc korun.

„Jsem rád, že se to podařilo a policie do té spolupráce šla. Předpokládám, že se tu zlepší hlídková činnost,“ řekl po předání bicyklu starosta obce Miroslav Suchý.



Problémem obce je především vykrádání chatek, kterých je v Dolních Zálezlech na dvě stě padesát. Slibuje si, že vykradení ubude. Policisté z Ústí podle Suchého dojížděli tak, jak měli čas a volné vozidlo, proto se zastupitelstvo rozhodlo koupit kolo jako sponzorský dar.



„Myslím, že to bude pro policii lepší, dostanou se dál. Do kopce to budou mít těžší, ale dolů se aspoň svezou,“ hodnotil nové kolo místní obyvatel Petr Krejsa Podle plukovníka Vladimíra Danyluka, vedoucího územního odboru Ústí, jde především o prezentaci policie. „Diskutuje se o tom, že policie by měla jít blíž k občanům a pěší hlídky či policisté v autě jsou vidět velice málo,“ řekl Danyluk. Takhle podle něj nebude policista závislý na služebním vozidle, které třeba nebude k dispozici.



Obec má také smlouvu s ústeckou městskou policií. Ta má ale podle starosty po reorganizaci své práce dost. „Na pochůzky tam strážníci nechodí, ale na zavolání samozřejmě hned přijedou,“ řekl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.