Střekov – S velkými obavami sledují obyvatelé Střekovského nábřeží každý vývoj počasí. Přívalový déšť jim opět přidělal vrásky na čele.

Centrum Ústí nad Labem pod vodou. 12.8.2010 | Foto: Autor neuveden

jejich domy a protipovodňovou hrází opakovaně déšť vytvořil jezírko. „Deset centimetrů chybělo a měli jsme vyplavený dům,“ líčí situaci místní obyvatelka Jaroslava Faiglová.



Strážníci na nohou



„Zavolala jsem starostce. Ta ihned zjednala pomoc a na nábřeží poslala hlídku městských strážníků. V případě, že by voda dostoupala k prahu domu, byla připravena hlídka uzavřít ulici pro veškerý provoz a otevřít kanálové vpusti, aby voda mohla lépe odtékat,“ dodala.



Celý problém se zatápěním části ulice Střekovské nábřeží se táhne od vybudování protipovodňové hráze, která byla zkolaudována na přelomu roku 2008/2009. V minulosti již několikrát došlo k zaplavení silnice na střekovském nábřeží.



„Příští týden proběhne jednání s náměstkem primátora Janem Řeřichou a všemi zúčastněnými stranami, jakými jsou Severočeské vodovody a kanalizace a Městské služby. Na jednání, jak celou situaci vyřešit, budou přizváni i místní lidé,“ uvedla starostka Sřekova Lazarová.



Nejhorší situace byla v červenci roku 2009. Tehdy přívalový déšť zatopil na střekovském nábřeží sklepy, přízemí, vestibuly domů a garáže.

„Podívejte se na to, chce se mi brečet. Celý život jsem pracoval jako mág a iluzionista.



Vystupoval jsem vedle takových hvězd, jako je Josef Zíma nebo Felix Holzman. Voda mi vzala kus mého života. V garáži jsem měl uskladněné všechny fotografie a rekvizity. Od samého začátku své kariéry až po její konec,“ se smutkem v očích popisoval zkázu před dvěma lety František Budín, kterému přívalový déšť vyplavil garáž. Už tehdy náměstek primátora Jan Řeřicha sliboval místním lidem pomoc a vyřešení problému s přívalovou dešťovou vodou.



„Město a Povodí Labe dalo stovky milionů korun do protipovodňových opatření a je podle mě nepřípustné, aby k podobným situacím docházelo,“ uvedl tehdy na webových stránkách města Řeřicha.



„Odbor mimořádných situací zajistí smlouvu o spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově, kdy v případě nebezpečí bude okamžitě informovat odbor pro mimořádné situace. Ten okamžitě prostřednictvím Varovného informačního systému obyvatel (VISO) bude varovat obyvatele města,“ popisuje jedno z přijatých opatření Jan Řeřicha.



Trestní oznámení



Po dvou letech zoufalí obyvatelé střekovského nábřeží, kdy se neustále obávají každého prudšího deště, řekli: „A dost.“ Vedení města pohrozili hromadným trestním oznámením. „Pokud nedojde k nápravě, při dalším poškození majetku deštěm podáme trestní oznámení na město. Silnice, ze které se dešťová voda dostává do domů, je jeho majetkem,“ uvedla pro Deník opakovaně Jaroslava Faiglová.