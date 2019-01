Ústí nad Labem /AKTUALIZOVÁNO/ - Ústí nezískalo evropskou dotaci a samo na investici přes 80 milionů nemá, chce prý ale hledat soukromé investory

Vizualizace parkovacího domu u ústecké zoo. | Foto: Informační systém EIA

Stavbu připravovaného parkovacího domu u zoologické zahrady Ústí prozatím odpískalo. Neuspělo totiž se žádostí o dotaci z EU a samo na investici s předpokládanými náklady 83,5 milionu korun nemá.

„Předložený projekt byl při kontrole jeho přijatelnosti vyřazen,“ potvrdil Vojtěch Krump, mluvčí Regionální rady, která rozděluje evropské peníze.

V odůvodnění zamítavého stanoviska se mimo jiné praví, že projekt není v souladu s příslušnou legislativou EU a ČR, zejména se to týká veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže či vlivu na životní prostředí. Že je předložen jako nezakládající veřejnou podporu, je v něm možno vidět napojení na konkrétní subjekt (zoo), apod.

Právě z dotace přitom město chtělo uhradit většinu nákladů, samo počítalo jen s částkou zhruba 12,5 milionu korun. Že by nyní našlo v městské kase rezervu na financování celé stavby, nehrozí. Postavit ji z vlastních prostředků město podle vedoucí kanceláře primátora Kláry Křivské ani neplánuje.

Pro ústeckou zoologickou zahradu je to špatná zpráva. „S parkováním u nás jsme ve srovnání s ostatními zahradami opravdu na štíru, a je to pro nás velké minus. Nabídnout prostory pro odstavení by mělo být samozřejmou součástí servisu pro návštěvníky,“ řekla mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Na současné parkoviště proti hlavnímu vchodu do zoo, které ale slouží nejen pro ni, se vejde zhruba 40 aut. Ze zpracované studie přitom vyplývá, že v sezoně jen zahrada potřebuje 202 denních míst. A při akcích, které pravidelně pořádá, ještě více.

Město obtížnou situaci s parkováním v této lokalitě, jak Křivská potvrdila, zatím jinak než dosud řešit nebude. Myšlenku parkovacího domu ale prý úplně nevzdalo. „Budeme se snažit oslovit soukromé investory,“ uvedla.

Pravidelný návštěvník zoo Vladimír Kříž s tím spokojen není. „Pro krajské město je to ostuda, když motorizovaní zájemci o prohlídku zoo marně hledají místo k zaparkování a třeba kvůli tomu návštěvu i vzdají,“ míní.

Někteří Ústečané si ale myslí, že parkovací dům je tu zbytečnost, zvlášť když by zamýšlených zhruba 200 míst mělo stát 80 milionů korun.

„Každé místo by přišlo na 400 tisíc korun, a přitom by byla využívána asi jen o víkendech. To snad ne,“ nesouhlasí Kateřina Kroftová. Podle ní mohou návštěvníci zoo využívat parkovací dům pod Mariánskou skálou, který není tak daleko, a navíc by mezi ním a zahradou mohla jezdit městská kyvadlová doprava. Také navrhla, aby město s nesrovnatelně menšími náklady upravilo a lépe zpřístupnilo prostory pro parkování u horního vstupu do zoo.