Ústí nad Labem – Na jeden z květináčů na Mírovém náměstí namaloval neznámý vandal černý hákový kříž. Většinu Ústečanů příliš nevzrušuje, ze židle ale nadzvedl seniora Václava Nováka.

Černá svastika, symbol nacistů, na Mírovém náměstí se vandalovi příliš nevyvedla, policie po něm přesto pátrá. | Foto: DENÍK/Karel Pech

„Už několikrát jsem byl kvůli tomu na policii a dvakrát i na magistrátu. Slíbili mi, že ho dají přetřít, ale i přes mé opakované prosby tam stále je,“ postěžoval si v redakci Ústečan. Symbolu odkazujícího na nacistické Německo si všiml, když posedával na jedné z laviček před Palácem Zdar.

„Chodím o holích a jsem až z Neštěmic, jinak bych vzal kýbl s barvou a přetřel to sám,“ rozčiloval se senior. „Jsme krajské město a v samém centru děláme reklamu Hitlerovi. Je to ostuda,“ řekl Novák k přístupu pracovníků magistrátu, kteří ho prý ujistili, že dají vše do pořádku.

Na otázku Deníku, zda kříž tedy odstraní, však mluvčí magistrátu odpověď neposkytla ani za dva dny.

Policisté na žádost o odstranění symbolu zareagovali až na podnět Ústeckého deníku. „Celou věc jsme zaevidovali a nafotili. Informaci jsme předali na úřad centrálního městského obvodu, který by měl hákový kříž odstranit. V současné době pátráme po pachateli,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Více se k případu vyjádřit nemohla. „Specialisté na extremismus se nyní plně věnují problémům ve Šluknovském výběžku,“ uvedla.

Symbol svastiky používaly již starověké civilizace, v současnosti ho lze nalézt především v hinduismu a buddhismu. Právě dlouhou historii a množství nejrůznějšího využití tohoto symbolu dnešní neonacisté využívají k výmluvám o jeho používání.

„Soudobí neonacisté se snaží použití hákového kříže často odůvodnit vazbami na jeho význam mimo sféru nacismu. Zpravidla se však jedná pouze o snahu zakrýt jejich skutečnou návaznost na německý nacismus,“ potvrdil ale Deníku politolog, odborník na extremismus Miroslav Mareš.

„Něco jako seznam zakázaných symbolů, jejichž využití by bylo automaticky trestné, neexistuje. Při dokazování trestné činnosti spjaté s extremistickou symbolikou je třeba zohlednit širší spektrum okolností případu,“ vysvětlil Mareš. Dodal, že pokud by byl kříž užit k podpoře nebo propagaci neonacistů, jednalo by se o trestný čin.