Ústecký kraj - Od středy 14. září se už počtvrté může veřejnost zapojit do ankety Dopravce roku 2011 v Ústeckém kraji. Občané mohou vybírat nejlepšího dopravce až do 31. října.

Vyhlášení ankety Dopravce roku 2010. | Foto: DENÍK/Karel Pech

První tři z vylosovaných hlasujících vyhrají moderní notebooky a dalších sedm získá hodnotný balíček regionálních výrobků. Výsledky ankety oznámí hejtmanka Jana Vaňhová 15. listopadu 2011. Novinkou letošního ročníku je rozšíření ankety o německého železničního dopravce Vogtlandbahn GmbH.

„Chceme, aby cestující dostávali služby na úrovni, protože kraj hradí prokazatelné ztráty dopravcům z veřejných peněz. Cílem ankety je motivovat dopravce, ale i cestující, aby se podíleli na neustálém zlepšování úrovně krajské dopravy,“ uvedla k vyhlášení ankety Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. Prokazatelná ztráta je rozdíl mezi cenou dopravního výkonu a tržbou z jízdného. „Hlavním záměrem ankety je vybrat a ocenit dopravce s nejlepší úrovní poskytovaných služeb a zároveň získat zpětnou vazbu od cestujících k veřejné dopravě v našem kraji obecně,“ dodala hejtmanka Jana Vaňhová.

Ústecký kraj má v současné době uzavřenou smlouvu o zajištění základní dopravní obslužnosti s 10 autobusovými dopravci a s dvěma drážními dopravci - Českými drahami a německou společností Vogtlandbahn.

Součástí smluv s krajem jsou velmi přísné kvalitativní požadavky na dopravce. „Jsme jediným krajem, který takto systematicky a důsledně monitoruje stav veřejné dopravy. Veškerá porušování závazků vyplývajících ze smluv jsou pokutována a v případě dalších prohřešků hrozí ukončení smlouvy s přepravcem. Avšak od uplynulého ročníku jsme zaznamenali výrazné zlepšení u našich dodavatelů,“ uvedl Jiří Šulc, radní Ústeckého kraje pro dopravu.

Způsob volby nejlepšího dopravce zůstává shodný s předchozími ročníky. O vítězi bude rozhodovat především veřejnost, která známkami od 1 do 5 ohodnotí kvalitu poskytovaných služeb, a to v několika kategoriích: spolehlivost, pohodlí a čistota dopravních prostředků, jednání dopravní obsluhy a také celkové hodnocení. O vítězi speciální kategorie „Cena poroty“ rozhodnou odborníci na dopravu a zástupci kraje.

Cestující mohou hlasovat od 14. září 2011 prostřednictvím internetu (www.dopravceroku.cz), zasláním anketního lístku poštou nebo jeho odevzdáním na vybraných městských úřadech, v informačních kancelářích dopravních podniků a ve vybraných stanicích Českých drah. Hlasovací lístky také budou k dispozici v dalším vydání novin Ústeckého kraje, v regionálních mutacích deníku MF Dnes a v magazínu Metropol.

Titul Dopravce za roky 2009 a 2010 náleží společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s., vítězem prvního ročníku se stala společnbosst ČSAD Semily a.s. Do ankety jsou opět nominování všichni dopravci, kteří mají uzavřenou smlouvu o zajištění veřejné dopravy s Ústeckým krajem.