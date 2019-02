Ústí nad Labem - Rozhovor s ředitelem dopravního podniku Tomášem Krausem o chybějících penězích na nové vozy a tarifech.

Tomáš Kraus, ředitel Dopravního podniku v Ústí nad Labem | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Mohl byste reagovat na e-mail, který Ústí poplašil zprávou o dvojnásobném zdražení, v Deníku jsme o něm informovali v úterý?

Já takový e-mail nedostal, jeho obsah tedy neznám. Vaše pondělní otázka k dvojnásobnému zdražení mě tedy zaskočila. Zvýšení cen, které jsem s kolegy předložil ke schválení představenstvu společnosti, vychází z aktuálních finančních potřeb. Předpokládám, že v roce 2012 přinese toto opatření navýšení tržeb z jízdného nejméně 16 milionů Kč.

Máte konkrétní příklad z denní praxe a provozu, který by podle vás ilustroval nutnost jízdenku zdražit?

Jsou jich desítky. Konkrétně ale především 30 trolejbusů Škoda 15Tr, koupené v letech 1988 a 1989 a dodnes jsou v provozu. Průměrné stáří trolejbusů v Ústí je 17 let, což je alarmující. Ihned po svém nástupu do pozice výkonného ředitele jsem spustil nápravná opatření v podobě generálních oprav a modernizací, a především práci na přípravě programu IPRM mobilita. Se stávající úhradou ze strany města a aktuálně platným jízdným tu již bohužel MHD nelze dlouhodobě bezpečně provozovat.

Část Ústečanů s dražším jízdným nesouhlasí, právě s odkazem na stáří vozového parku nebo chování řidičů, jak na to budete reagovat?

Samozřejmě chápu, že cestujícím se představa vyššího jízdného vůbec nezamlouvá, a ani já ze zdražení žádnou radost nemám. Kdyby to bylo možné, navrhoval bych tu bezplatnou MHD pouze s jakýmsi registračním a udržovacím poplatkem. Jenže to nelze a stáří vozového parku je třeba ihned řešit.

Se stářím vozů je to začarovaný kruh. Za jízdu ve starých vozech si cestující logicky nechtějí připlácet, ale bez zvýšení jízdného je další provozování MHD ve stávajícím rozsahu neúnosné, protože nové vozy prostě nezaplatíme.

Chování řidičů je samozřejmě významný prvek, ovlivňující spokojenost cestujících. Vím, že většina našich řidičů se chová profesionálně, ale k chybám dochází.

Naši čtenáři se ptají: Je opravdu nutné, aby časové kupóny byly dražší než v Praze?

Srovnání jen s Prahou je zkreslující. My jsme při stanovení cen vycházeli ze srovnávací analýzy všech významných dopravních podniků v ČR.

Jaké budou konkrétní dopady na provoz ústecké MHD, pokud město nezvýší úhradu tzv. prokazatelné ztráty?

Úhrada pro rok 2011 činí 198 milionů Kč, ale 3 miliony Kč jsou určeny na provoz lanové dráhy. Finanční plán na rok 2012 ještě není schválen, ale odhaduji, že pro příští rok budeme potřebovat celkem asi 539 milionů Kč. Z toho tržby předpokládáme ve výši 168 milionů, tržby z ostatních činností 137 milionů, úhradu za autobusovou dopravu od ústeckého kraje 21 milionů a úhradu od Ústí ve výši 213 milionů Kč, včetně 2 milionů na lanovku. Pokud město prokázanou ztrátu neuhradí celou, odhaduji účetní ztrátu na asi 15 milionů. Znamenalo by to, že 15 milionů nebudeme moci investovat do obnovy vozového parku.

Naši čtenáři se dost často ptají: Je skutečně ohrožen nákup nových 26 nízkopodlažních trolejbusů?

IPRM mobilita je velmi vážné a pro budoucnost ústecké MHD strategické téma. Na nákup oněch trolejbusů si musíme vzít 200 milionů úvěr. Potřebujeme mít jistotu, že dokážeme 15letý úvěr splatit. Když ne, nezbyde, než od projektu odstoupit. To by pak zřejmě znamenalo ohrožení celého dotačního titulu. Po přečtení stanoviska Regionální rady nevylučuji, že by se to negativně dotklo i obdobných projektů v Mostě.

Radní Arno Fišera vyjádřil nesouhlas se zdražením…

Jsem výkonný ředitel a člen představenstva DP a politická prohlášení mi nepřísluší komentovat, ale připomínám, že pan Fišera je nejen radní, ale i místopředseda představenstva DP. Za jeho účasti jsme o navýšení tarifu otevřeně jednali měsíce. Nepamatuji se, že by při těchto jednáních předložil konkrétní alternativu. Ani rada města představenstvu žádné omezení ke změně jízdného zatím nezaslala. Rozhodnutí představenstva o změně tarifu je zcela legitimní. Ale pokud se Ústí rozhodne pro jinou variantu úpravy cen jízdného, budeme to respektovat. Pak ale očekávám, že případný rozdíl město vykompenzuje prostřednictvím zvýšené úhrady prokazatelné ztráty.