Ústí nad Labem - Bývalý premiér poprvé přiznal, že jednal o přestupu do ČSNS 2005 a o vzniku nové strany.

Jiří Paroubek. | Foto: DENÍK/Vladimír Mayer

Jiří Paroubek připravuje novou politickou stranu, nebo přestoupí do ČSNS 2005. Ačkoliv je to veřejné tajemství už zhruba půl roku, teprve teď to sám Paroubek přiznal. „Vyjednávání o mém případném přechodu do ČSNS 2005 plynulo ze zájmu představitelů této strany,“ oznámil v prohlášení, jež zaslal médiím.

„Především pak ze zájmu jejího předsedy Karla Janka,“ pokračoval Paroubek s tím, že spolu jednali už zhruba tři čtvrtě roku. Zároveň ale také uvedl, že ho překvapuje Jankovo chování z posledních týdnů. Ten totiž v interview pro Lidové noviny řekl, že s Paroubkem se programové shody hledají jen těžko, protože je sociálním demokratem tělem i duší.

Tím si ovšem Janko popudil valnou většinu svých stranických spolukolegů, kteří prý chtějí, aby je Paroubek vedl v krajských volbách jako kandidát na hejtmana. „To neodpovídá mínění většiny vrcholných orgánů strany,“ řekl o Jankových výrocích Jiří Pondělíček, mluvčí ČSNS 2005, zpravodajskému serveru iDnes.cz.

V reakci na Jankova vyjádření Paroubek naznačil, že jeho rozhodnutí odejít do ČSNS 2005 nemusí být definitivní, jelikož souběžně s vyjednáváním zvažuje i možnosti nového politického subjektu s levostředovým zaměřením, jež by kladl důraz na tradice české státnosti, obranu a rozvoj sociálního státu.

„Především boj proti bezohledné privatizaci státu,“ zmínil Paroubek s tím, že by v nové straně uvítal i tu část národních socialistů, jež je mu názorově blízká.

Své důvody ohledně těchto úvah naznačil Paroubek kritikou sociálně demokratických funkcionářů Romana Housky a Jaroslava Palase. „Ostentativně porušují sliby voličům a sociální demokracii zneužívají k vlastnímu prospěchu, aniž by s tím vedení strany bylo dlouhodobě schopné cokoliv udělat.“

Jak to bude s Paroubkovým přestupem do ČSNS 2005 se zřejmě „rozsekne“ na stranickém sjezdu 8. října, do té doby se nechce ohledně toho vyjadřovat.

ČSNS 2005 vznikla odštěpením od původní ČSNS, která spadla do konkurzu. Ta ale nechce, aby se k ní odpadlíci hlásili. „Vznikla na jaře 2006 a tudíž nemá a ani nemůže mít nic společného s předúnorovou Československou stranou národně socialistickou, a proto se členové ČSNS 2005 ani Jiří Paroubek nemůžou nazývat národními socialisty či se hlásit k Edvardu Benešovi, Miladě Horákové a dalším významným členům této strany.“